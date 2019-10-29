Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северяне спокойней всех в России относятся к пенсионной реформе

Соотношение сторонников и противников пенсионной («путинской») реформы в Северо-Западном федеральном округе (куда входит Архангельская область) примерно такое - 8% за и 78% против (максимум и минимум по стране), 13% относятся нейтрально.

Наблюдатели это связывают с тем, что реформа предполагает (пока) оставить более ранний выход на пенсию для граждан, живущих в условиях северного климата.

Хуже всего новшество воспринимают жители Дальневосточного и Приволжского округов (4%, 86% и 9% соответственно).

Интересно, что лояльнее всего к ней относятся жители Санкт-Петербурга, Ленобласти и Москвы… вот, что значит – земляки затеяли.

05 январь 12:38 | : Экономика

Главные новости


"Хабаровизация" Плесецка отменяется. Глава района Игорь Арсентьев выходит из ЛДПР!
В следующий раз к Путину пошлём Хинкали. Предновогодний выпуск программы «Сказки бабушки Галины»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (11)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20