Северяне спокойней всех в России относятся к пенсионной реформе

Соотношение сторонников и противников пенсионной («путинской») реформы в Северо-Западном федеральном округе (куда входит Архангельская область) примерно такое - 8% за и 78% против (максимум и минимум по стране), 13% относятся нейтрально.
Наблюдатели это связывают с тем, что реформа предполагает (пока) оставить более ранний выход на пенсию для граждан, живущих в условиях северного климата.
Хуже всего новшество воспринимают жители Дальневосточного и Приволжского округов (4%, 86% и 9% соответственно).
Интересно, что лояльнее всего к ней относятся жители Санкт-Петербурга, Ленобласти и Москвы… вот, что значит – земляки затеяли.