Охотоведы, готовьтесь! Самые вкусные вакансии последней недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Технический директор - https://bit.ly/38Nj2lT (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Программист С++/Драйверист - https://bit.ly/36PQRB7 (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Старший охотовед - https://bit.ly/2PTL5r9 (от 86 000 руб. на руки)
Инженер-механик (суперинтендант) - https://bit.ly/35ztbk4 (от 80 000 руб. до вычета налогов)
Водитель автокрана на автомобильном ходу - https://bit.ly/2S0Ixdr (от 80 000 руб. на руки)