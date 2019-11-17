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Охотоведы, готовьтесь! Самые вкусные вакансии последней недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:


Технический директор - https://bit.ly/38Nj2lT (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)


Программист С++/Драйверист - https://bit.ly/36PQRB7 (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)


Старший охотовед - https://bit.ly/2PTL5r9 (от 86 000 руб. на руки)


Инженер-механик (суперинтендант) - https://bit.ly/35ztbk4 (от 80 000 руб. до вычета налогов)


Водитель автокрана на автомобильном ходу - https://bit.ly/2S0Ixdr (от 80 000 руб. на руки)


18 декабрь 08:03 | : Экономика

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