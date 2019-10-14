Архангельск ищет директора ресторана. Актуальные вакансии этой недели

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Территориальный менеджер – https://bit.ly/34VLD63 (до 150 000 руб. на руки)
Технический директор – https://bit.ly/2RpKuQs (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Заместитель директора по экономике и финансам – https://bit.ly/33U3HMz (от 100 000 руб. на руки)
Инженер по автоматизированным системам управления производством – https://bit.ly/2LI5rm7 (от 100 000 руб. на руки)
Директор ресторана – https://bit.ly/34QIy7n (от 80 000 руб. на руки)