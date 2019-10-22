Воздушные ворота на Словках снова открыты

Крупнейший по площади архипелаг Белого моря – Соловецкие острова – имеют особый статус, являются объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Тысячи туристов и паломников из нашей страны и со всего мира каждый год посещают эти святые места, чтобы собственными глазами увидеть эту девственную природу, познакомиться с колыбелью православия на Севере России, узнать суровую, полную драматических событий историю.
К сожалению, аэропорт Соловков уже не мог принимать такого большого количества путешествующих в силу того в том числе, что аэропортовая структура со временем пришла в ненадлежащее состояние.
Поэтому при федеральном финансировании летом 2019 года была начата масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы. Работа шла интенсивными темпами и уже сегодня, 29 ноября первый, после перерыва, регулярный рейс совершил свою посадку в аэропорту Соловков.
Генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян отметил, что в 2020 году реконструкция будет продолжена, и в аэропорту появится новая бетонная полоса, светосигнальное оборудование, коммуникации и современный аэровокзал. Это позволит аэропорту принимать помимо традиционных, самолеты совершенно другого класса с иным уровнем комфорта.