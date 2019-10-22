Архангельск: Нашелся тот, кто расселяет аварийное жилье

Реализация программы развития застроенных территорий в Архангельске позволит расселить из ветхого жилья 10 тыс. человек и сэкономить до 5 млрд рублей бюджетных средств.
В столице Поморья программа развития застроенных территорий была принята одной из первых в России. По ней за счет инвесторов можно расселить около 340 деревянных домов (это порядка 100 тыс. кв. м), в которых проживает более 10 тыс. человек. Приоритет был отдан участкам с домами, имеющими износ свыше 70%, на их месте можно по генплану возводить многоэтажные здания. Кроме того, эти территории обеспеченны объектами инженерной инфраструктуры, или вблизи них уже идет строительство с прокладкой новых сетей.
Четыре участка по программе приобрел холдинг «Аквилон Инвест».
- В установленный договором срок было полностью расселено и разобрано 12 деревянных домов, их жители за счет застройщика также получили квартиры или денежную компенсацию. В этом году мы досрочно сдали в эксплуатацию первый дом, построенный на участке, приобретенном по программе – ЖК «Зеленый квартал-2». На трех других участках мы строим новые современные жилые комплексы общей площадью 70 тыс. кв. м, - рассказал генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом.
А в целом программа дает реальный мультипликативный эффект. Во-первых, за счет внебюджетных средств расселяются ветхие и авариные дома, включая муниципальные квартиры. Во-вторых, городской бюджет получает «живые деньги» от продажи земельных участков с аукциона. Затем – налог на землю, который сначала платит застройщик, а потом собственники новостройки – также идет в городской бюджет, а налог на имущество – в региональный. В третьих,, за счет застройщика, по техническим условиям ресурсоснабжающих организаций, модернизируются существующие и прокладываются новые инженерные сети. И наконец, также за счет застройщика выполняется благоустройство дворовых территорий: появляются разновозрастные детские игровые и многофункциональные спортивные площадки, универсальные хоккейные/футбольные корты, уличные тренажеры, обустраиваются проезды, тротуары, уличное освещение и гостевые парковки, выполняется озеленение.
По мере заключения новых договоров на развитие застроенных территорий число домов, расселяемых за счет застройщиков, будет увеличиваться, что позволит последовательно сокращать количество ветхого жилфонда, подлежащего расселению за счет бюджетных средств, используя последние для строительства социального жилья и объектов инфраструктуры. Если считать по нормативу стоимости кв. м социального жилья, установленному для Архангельской области – 49,7 тыс. рублей, то экономический эффект реализации программы только в части расселения ветхого фонда составит около 5 млрд. рублей – это половина годового бюджета Архангельска.
Немаловажным обстоятельством является то, что программа предусматривает не просто расселение авариного и ветхого жилфонда, а строительство на его месте около 500 тыс. кв. метров нового жилья. Таким образом, у застройщиков есть стимул к активной деятельности по увеличению объемов строительства, что должно стабилизировать стоимость нового жилья на первичном рынке.