О добреньких и жадных. Как кормят на работе в Архангельской области

Служба исследований компании HeadHunter провела онлайн-опрос соискателей из разных регионов России, включая Архангельскую область, чтобы выяснить, как сотрудники предпочитают питаться на работе.
Большинство работников приносят еду из дома и обедают на работе (61%). Значительно меньше тех, кто предпочитает кафе/рестораны/столовые (31%) или же корпоративные столовые (22%). Еще 13% опрошенных вообще обходятся без обеда, хотя некоторые все же заказывают еду с доставкой (6%) или обедают в зависимости от ситуации из-за разъездного характера работы (7%). Только 7% соискателей могут себе позволить обедать дома.
Судя по данным опроса, чаще всего берут с собой еду представители сфер HR (74%) и бухгалтерии (73%), а в ближайших кафе и ресторанах обедают топ-менеджеры и IT-специалисты (по 45%). В столовой на работе, как правило, питаются представители индустрии гостеприимства (39%) и профобласти производства (34%), а доставкой пользуются работники сфер искусства и массмедиа (11%), госслужащие (9%).
Большинство соискателей в разной степени устраивает то, как они питаются в течение рабочего дня (73%). Тем не менее, 24% опрошенных испытывают недовольство режимом питания на работе, из них 4% выражают крайнее неудовлетворение. Больше недовольных питанием в течение рабочего дня оказалось среди медицинских работников (36%) и начинающих специалистов (32%).
Неудивительно, что при неограниченном бюджете 40% российских работников хотели бы обедать в ближайших кафе, ресторанах или столовых. Почти в два раза меньше тех, кто готов при этом условии питаться в корпоративной столовой (21%). Заказывать обед с доставкой предпочли бы 15% соискателей. Есть и те, кто все же выбирают ланчи с принесенной домашней едой в офисе (15%) или обеды непосредственно дома (7%).
Что важно – 46% соискателей заявили, что при поиске работы для них важно, какие возможности предоставляет работодатель для питания. Выше всего доля респондентов, ответивших аналогичным образом, в сфере HR, меньше – в автобизнесе. Вопросом питания на работе не озабочены больше половины соискателей.
По мнению 62% опрошенных, работодатель должен организовать питание сотрудников (открыть столовую, сделать доставку обедов и т.п.).
Кроме того, аналитики HeadHunter Северо-Запада узнали, как часто работодатели Архангельской области упоминают об условиях питания в вакансиях на hh.ru. Число подобных предложений о работе, размещенных с января по ноябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 2%. Чаще всего информация о возможностях питания на работе встречается в вакансиях для представителей рабочего персонала (28% от общего количества вакансий с подобными упоминаниями в текущем году), сфер продаж (19%), производства (16%), строительства (15%), транспорта и логистики (13%). Созданы условия для питания и для представителей индустрии гостеприимства (13%).