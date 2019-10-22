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Маляр-отделочник в Архангельске - "наскальный художник" за 42 тысячи в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, маляр-отделочник в Архангельске в среднем получает 42 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 65 000 рублей в месяц, а питерский – 60 000.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 40 000 рублей, в Сыктывкаре 44 000 рублей и в Петрозаводске -  42 000 рублей в месяц.

В число обязанностей штукатура-маляра входит:

  1. Обеспечение безопасного хранения выданных работодателем инструмента и материалов.
  2. Обеспечение качественной покраски требуемых поверхностей.
  3. Обеспечение лакировки и полировки.
  4. Произведение выравнивания рабочих поверхностей
  5. Оштукатуривание и грунтовка поверхностей.
  6. Изготовление строительных растворов из соответствующих строительных смесей и материалов.
  7. Промывка и чистка инструментов и машин по окончании смены.
  8. Наведение порядка на объекте после окончания ремонтно-строительных мероприятий.
  9. Выполнение работ по приготовлению поверхностей к покрасочным и штукатурным работам.
  10. Соблюдение норм по охране труда, пожарной и технологической безопасности.
  11. Предоставление информации и пояснений по рабочему процессу начальнику смены и руководителю предприятия.

Штукатур-маляр может быть привлечен к следующим видам ответственности:

  1. За отсутствие соблюдения норм пожарной и технологической безопасности, обозначенных в документах фирмы и нормах законодательства.
  2. За нарушение норм данной инструкции, в соответствии с действующим законодательством.
  3. За материальный ущерб работодателю — в пределах норм действующего законодательства.
  4. За совершенные в ходе рабочего процесса нарушения правовых норм — в пределах норм соответствующего законодательства.                                                      
18 ноябрь 07:31 | : Экономика

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