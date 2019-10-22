Маляр-отделочник в Архангельске - "наскальный художник" за 42 тысячи в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, маляр-отделочник в Архангельске в среднем получает 42 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 65 000 рублей в месяц, а питерский – 60 000.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 40 000 рублей, в Сыктывкаре 44 000 рублей и в Петрозаводске - 42 000 рублей в месяц.
В число обязанностей штукатура-маляра входит:
- Обеспечение безопасного хранения выданных работодателем инструмента и материалов.
- Обеспечение качественной покраски требуемых поверхностей.
- Обеспечение лакировки и полировки.
- Произведение выравнивания рабочих поверхностей
- Оштукатуривание и грунтовка поверхностей.
- Изготовление строительных растворов из соответствующих строительных смесей и материалов.
- Промывка и чистка инструментов и машин по окончании смены.
- Наведение порядка на объекте после окончания ремонтно-строительных мероприятий.
- Выполнение работ по приготовлению поверхностей к покрасочным и штукатурным работам.
- Соблюдение норм по охране труда, пожарной и технологической безопасности.
- Предоставление информации и пояснений по рабочему процессу начальнику смены и руководителю предприятия.
Штукатур-маляр может быть привлечен к следующим видам ответственности:
- За отсутствие соблюдения норм пожарной и технологической безопасности, обозначенных в документах фирмы и нормах законодательства.
- За нарушение норм данной инструкции, в соответствии с действующим законодательством.
- За материальный ущерб работодателю — в пределах норм действующего законодательства.
- За совершенные в ходе рабочего процесса нарушения правовых норм — в пределах норм соответствующего законодательства.