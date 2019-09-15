Два жилых комплекса – в одной локации Архангельска

Холдинг «Аквилон Инвест» продолжает строительство двух малоэтажных жилых комплексов бизнес-класса в Архангельске.
ЖК «DVINA HAUS» расположен на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова. Пешеходным бульваром он соединяется с ЖК «Биография», который строится на пр. Троицкий. Этот район характеризуется развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В шаговой доступности — две средние школы, четыре детсада, 1-я горбольница и медицинский центр им. Семашко, стадион «Труд», остановки общественного транспорта и магазины.
Оба малоэтажных комплекса бизнес-класса спроектированы известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым. По его словам, внешний облик зданий создавался с учетом соседства с памятниками архитектуры, чтобы вписать новые дома в контекст одновременно исторической и современной городской среды. При этом учитывались функциональность планировочных решений, актуальность и привлекательность фасадов, отделки и их детализация.
- Современная архитектура в исторической среде должна развивать существующую
традицию, дополнять её новыми формами. Главная проблема, стоявшая перед нами как архитекторами при создании проектов этих двух домов - поддержание равновесия между исторической и новой застройкой, т.е. сохранение баланса. В итоге был выбран достаточно нейтральный и выдержанный стиль, не лишенный генетической связи с архитектурой прошлого, - отметил Геннадий Калиненков.
На ЖК «DVINA HAUS» строители завершили перекрытие 1-го этажа, и на 40% кладку стен 2-го этажа. ЖК «Биография» заканчиваются работы по подземному паркингу, кирпичная кладка первого этажа выполнена на 50%.
Дома строятся из энергоэффективного и экологичного кирпича по технологии «Теплая керамика». Это высокотехнологичный искусственный камень, изготовленный из глины и имеющий достаточно сложную форму. Керамоблок является альтернативой пустотелому кирпичу и используется для кладки стен, перекрытий, перегородок и других строительных ограждений. «Теплая керамика» работает как тепловой аккумулятор, который в нужный момент отдает накопленную энергию и лучше сохраняет тепло. Холдинг «Аквилон Инвест» был одним из первых, кто применил ее в условиях Европейского Севера как стратегический материал для развития линейки домостроения, отказавшись от традиционных панелей или силикатных кирпичей.
Жилые комплексы оборудуются современными инженерными системами: автоматическими тепловыми пунктами, коллекторной разводкой сетей отопления без стояков с установкой счетчиков поквартирного учета тепла. Двухтарифные электросчетчики, датчики движения и светодиодное освещение в местах общего пользования обеспечивают существенную экономию коммунальных платежей. В здании монтируется улучшенная система вентиляции с климатическими клапанами в квартирах, система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, бесшумные лифты без машинного отделения.
Оба жилых комплекса располагают подземными паркингами с доступом в них на лифте. Во дворе планируется размещение всех необходимых элементов благоустройства: разновозрастные детские игровые и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, зона street workout с уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых, альпийские горки и клумбы при входах. Территория оборудуется дренажной системой «Двор без луж», современным энергоэффективным освещением и видеонаблюдением. Также спроектированы необходимые проезды для автомобилей и тротуары для пешеходов в асфальтовом и плиточном исполнении.
В ЖК «DVINA HAUS», который планируется сдать в эксплуатацию в 3-м квартале 2021 года осталось 14 квартир, в ЖК «Биография» который введут в строй в 3-м квартале 2022 года – 17 квартир. Пока ведется строительство 1-го этажа, цены остаются достаточно комфортными, но затем будут расти. Вместе со стенами.
Только в ноябре квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест» с полной отделкой и сертификатом на мебель можно приобрести всего за 2,19 млн. рублей в Архангельске и 1,9 млн. рублей в Северодвинске. При этом клиент может выбрать отделку за полцены 3 тыс. руб./кв. м или скидку 3 тыс. руб./кв. м и получает сертификат на мебель на сумму до 50 тыс. рублей*
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. В этом году компания вывела на рынок недвижимости региона сразу 6 новых жилых комплексов. В столице Поморья началось возведение пяти объектов, и еще одного – в городе корабелов. Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м. В настоящие время работы на всех стройплощадках идут по графику.
*Сроки проведения акции с 01.11.2019 по 30.11.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарков не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО «Альфа-Строй». Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектные декларации на сайте www.наш.дом.рф