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Охрана труда поднялась в цене. Рейтинг хорошо оплачиваемых вакансий по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие Архангельской области существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в сфере производства:

Главный специалист по охране труда – https://bit.ly/331h7WZ (от 70 000 руб. на руки)

Заместитель начальника службы - начальник отдела производственной безопасности – https://bit.ly/358LWeb (от 57 000 до 90 000 руб. на руки)

Главный инженер – https://bit.ly/2ktELep (от 50 000 до 60 000 руб. на руки)

Теплоэнергетик – https://bit.ly/2LLFRwX (от 50 000 руб. на руки)

Инженер-энергетик/инженер-электрик – https://bit.ly/2LJvsS8 (от 50 000 руб. на руки)

 

07 октябрь 16:27 | : Экономика

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