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"Аквилон Инвест" - с заботой о тепле и вашем кармане

Крупнейшая девелоперская компания региона в качестве приоритетной стратегии реализует курс на повышение энергоэффективности своих проектов.

 

Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, достижение стратегических целей развития страны требует принципиально новых, нестандартных технологических решений в сфере энергосбережения, внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, повышения энергоэффективности всех сегментов отечественной экономики. В сфере жилищного строительства это имеет и важное социальное значение, поскольку платежи за коммунальные услуги являются значительной частью расходов большинства российских семей.

Холдинг «Аквилон Инвест» последовательно внедряет в своих проектах передовые технологии и технические решения, направленные на создание для людей, которые будут жить в построенных им домах, действительно благоприятной среды обитания. Компания работает в основном на северных территориях и учитывает их особенности при проектировании и строительстве своих объектов.

 - Новое жильё должно быть комфортным, экологичным и не затратным в плане содержания. Мы используем современные научные разработки, отвечающие требованиям по сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности, звукоизоляции, экологичности и энергоэффективности жилых зданий. Всё это очень важно, особенно в условиях Севера. Конечно, внедрение энергоэффективных технологий требует дополнительных инвестиций, но в  пересчете на стоимость жизненного цикла домов они обеспечивают снижение эксплуатационных расходов. Дополнительные капвложения окупаются в виде экономии на коммунальных платежах, - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» активно применяет новый стандарт качества 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены зданий возводятся по технологии «Теплая керамика», их толщина составляет 770 мм, межквартирных стен до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм. При этом используется новая система утепления контура дома «Термо-S» с увеличенным слоем утеплителя стен и крыши. В качестве покрытия кровли используется экструдированный пенополистирол толщиной до 250 мм: он не впитывает влагу, имеет низкую теплопроводность, обладает антигрибковыми свойствами и долговечностью (срок службы около 50 лет). Это обеспечивает снижение объемов потребления теплоэнергии для отопления на 40%. Для остекления окон применяются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием и аргоновым наполнением, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Сопротивление теплопередаче таких окон превосходит показатели, требуемые строительными правилами, на 30%.

Инженерные системы жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест» спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированные тепловые пункты с наружными датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, радиаторы со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах и снижает затраты на оплату отопления до 40%. Современные насосы системы водоснабжения не только обеспечивают нормативный напор воды на всех этажах, но и оборудованы энергосберегающими двигателями, а системы контроля протечек позволяют сократить потребление воды в среднем на 10%. Места общего пользования оборудуются энергоэффективными светодиодными светильниками которые потребляют в 10 раз меньше электроэнергии, с микроволновыми акустическими датчиками движения для включения света, которые позволяют снизить затраты на освещение на 70-80%. Для доступа на этажи используются малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии.

Жилые комплексы холдинга «Аквилон Инвест» оснащается комплексом «умных» систем «in-Home», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Это позволяет ежедневно отслеживать потребление ресурсов, оплачивать счета в режиме он-лайн и в этого грамотно планировать и контролировать расходы по коммунальным платежам.

    

30 сентябрь 11:55 | : Экономика

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