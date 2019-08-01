Подарки от господина президента. Если вы утонули – вас освободят от налогов

Добренький президент России освободил некоторые категории граждан от уплаты НДФЛ (налога на доходы с физических лиц).
Прежде всего, освобождены от налога пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций, то есть, те граждане, которым фактически приходится начать жизнь заново. Платить налог не придется также и семьям пострадавших.
Кроме того, освобождаются от выплат те, кто сдавал в аренду жилье пострадавшим при терактах и чрезвычайных ситуациях, если оплата была в пределах сумм, полученных для аренды из госбюджета.
Кроме того, Путин освободил от НДФЛ студентов и аспирантов, которые получали материальную помощь в размере не выше 4 тысяч рублей в год. Ну, просто царский подарок…