Старпомы в цене! Лучшие рабочие вакансии по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Старший помощник капитана – https://bit.ly/2kSdJgI (от 218 000 руб. до вычета налогов)
Технический директор – https://bit.ly/2kWJrtf (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Менеджер по продажам – https://bit.ly/2kTydWy (от 100 000 руб. на руки)
Программист С# – https://bit.ly/2kKnOfX (от 60 000 до 110 000 руб. на руки)
Ведущий системный администратор – https://bit.ly/2KJPOJz (от 80 000 руб. на руки)