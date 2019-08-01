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Старпомы в цене! Лучшие рабочие вакансии по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Старший помощник капитана – https://bit.ly/2kSdJgI (от 218 000 руб. до вычета налогов)

Технический директор – https://bit.ly/2kWJrtf (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)

Менеджер по продажам – https://bit.ly/2kTydWy (от 100 000 руб. на руки)

Программист С# – https://bit.ly/2kKnOfX (от 60 000 до 110 000 руб. на руки)

Ведущий системный администратор – https://bit.ly/2KJPOJz (от 80 000 руб. на руки)

 

23 сентябрь 15:40 | : Экономика

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