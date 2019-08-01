«ИЛИМ» собирается выделить на социалку Коряжме еще 40 млн. рублей

17 сентября состоялось заседание экспертного совета филиала «Западный» благотворительного фонда «Илим-Гарант». 53 социальных проекта, планируемых к реализации в Коряжме с участием Группы «Илим» в 2020 году, получили поддержку экспертов. Общий объем запрашиваемого по ним финансирования составляет 40 миллионов рублей.
На заседании глава МО «Город Коряжма» Андрей Ткач отметил директора фонда «Илим-Гарант» Дениса Кудрявцева и директора филиала «Западный» фонда Веру Пуртову благодарственными письмами администрации города за помощь в решении вопросов местного значения.
В 2019 году на поддержку социальной сферы Коряжмы Группа «Илим» направила 49 миллионов рублей. Из них 11 миллионов были выделены дополнительно по ходатайству директора филиала Сергея Кривошапкина. На эти средства приобретены автобус для организации детских перевозок (2 миллиона рублей), современное оборудование для спорткомбината «Олимп» (4 миллиона), еще 5 миллионов рублей направлены на благоустройство территории детского сада «Журавлик».
На следующий год было заявлено 62 социальных проекта на общую сумму 65 миллионов рублей. Все прошли экспертизу, в результате корректировки экспертному совету было предложено 53 проекта. Они одобрены и будут переданы на рассмотрение Высшим советом фонда. С учетом лимитов, определенных Группой «Илим» на поддержку социальной сферы нашего города в 2020 году, общий объем финансирования составит 40 миллионов рублей.
Эксперты единогласно поддержали десять проектов помощи детям-инвалидам и малоимущим, одиннадцать программ в сфере образования, тринадцать проектов в сфере культуры и одиннадцать –по развитию детского и любительского спорта. Также получили одобрение проекты помощи детским домам юга Архангельской области и общественным ветеранским организациям Коряжмы (ветеранов Котласского ЦБК и городского совета ветеранов).
Получит продолжение программа энергосбережения и энергоэффективности в дошкольных образовательных учреждениях, начатая в этом году. Такими темпами старые деревянные оконные блоки во всех детских садах Коряжмы будут заменены в течение трех лет. Детский сад №7 станет базовым для подготовки с раннего возраста… инженеров.
Более 20 миллионов рублей будет направлено на поддержку и развитие детского и любительского спорта. У школы №5 появится современная спортивная площадка. И если очередной этап реконструкции картодрома пройдет, как планируется, при прямом участии филиала Группы «Илим», то спортсмены-картингисты смогут выйти на трассу уже в следующем году.
Это лишь часть проектов, запланированных к реализации в 2020 году с участием Группы «Илим»…
(по материалам tk-online)