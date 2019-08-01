Работы по программе капремонта-2019 в Архангельской области завершены на 71%

В настоящее время завершено 578 видов работ (71%) на 331 многоквартирном доме (61%). В оплату выполненных работ в текущем году направлено 928,4 млн рублей (847,9 млн по 2019 году и 80,5 млн по объектам 2018 года). Заключены договоры с подрядными организациями по 787 видам работ (96%).
Напомним, что в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта в 2019 году запланировано выполнение 815 видов работ в 547 домах. Программа подлежит постоянной актуализации с учетом текущего состояния и выбытия из нее домов, по которым сделаны экспертные заключения по рекомендации признания их аварийного состояния.
С начала сентября инженерами отдела контроля Фонда приняты работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения в 29 домах Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Мирного, Плесецкого района (пос.Североонежск).
За текущий месяц акты приемки подписаны по ремонту двух крыш:
Двух фундаментов:
А также фасада в Коряжме на улице Лермонтова,3.
Отметим, что у Фонда есть дефицит по исполнителям работ. В первую очередь, это касается работ по капремонту фасадов и систем теплоснабжения. Так, часть объектов, где ведутся фасадные работы, по исполнению уйдут в 2020 год, а 4% работ по ТСН на 2019 год не были законтрактованы – ни одна подрядная организация не заявилась на участие в конкурсе.
Фондом капремонта полностью завершены работы по заменен лифтов в Северодвинске, в Архангельске закончены работы по двум этапам, в настоящее время идет монтаж оборудования в шести домах третьего этапа. До конца 2019 года вся программа по заменен лифтов-2019 будет завершена.