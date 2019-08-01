Архангельск: А как ты представляешь себе сквер на Комсомольской?

В холдинге «Аквилон Инвест» обсудили первые предложения по проекту благоустройства сквера на ул. Комсомольской рядом со строящимся ЖК «Искра PARK».
Напомним, что в августе, на встрече с жителями микрорайона была достигнута договоренность о постоянном диалоге по разработке проекта благоустройства территории сквера. Холдинг «Аквилон Инвест» объявил открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства. Первые предложения уже поступили. Их обсудили на встрече заместителя генерального директора по развитию холдинга «Аквилон Инвест» Андрея Четверикова с представителями инициативной группы жителей.
Одним из принципиальных вопросов, волнующих жителей, является обустройство нормальной пешеходной зоны и в частности – тротуара вдоль проезда у домов №9, 9 к. 1 и 9 к.2 на ул. Комсомольской. Кроме того, необходимо не только сохранить существующие зеленые насаждения, но и высадить новые деревья и кустарники. Еще одно предложение – наряду с детской и спортивной площадкой обустроить зимнюю горку.
- После того как мы объявили конкурс, поступило уже несколько заявок-предложений, в том числе от представителей архитектурного сообщества и урбанистов. Главная цель, которую мы ставим – максимально учесть при разработке проекта пожелания проживающих в микрорайоне людей, ведь сквер остается общедоступной рекреационной зоной для всех. Мы очень рады, что неравнодушные жители активно обсуждают этот вопрос и уже предлагают свои варианты концепции благоустройства сквера, - рассказал Андрей Четвериков.
Как уже сообщали в администрации Архангельска, строительство жилого комплекса на месте к/т «Искра» осуществляется в границах отведенного земельного участка, которые не затрагивают существующий сквер. Ограждение стройплощадки установлено с учетом сохранения имеющихся зеленых насаждений, прежде всего берез. При строительстве не затрагиваются действующие рекреационные зоны - сквер и детская площадка на ул. Комсомольская. Более того, за счет застройщика – холдинга «Аквилон Инвест» планируется выполнить комплексное благоустройство этой территории, включая модернизацию зоны отдыха, которая останется общедоступной для всех жителей данного микрорайона.
Наградой победителю конкурса, представшему лучшую концептуальную разработку рекреационной зоны на пересечении ул. Комсомольской и пр. Троицкий, станут 100 тыс. рублей и воплощение проекта в жизнь. Заявки для участия в конкурсе (в свободной форме) принимаются до 31 января 2020 года на адрес электронной почты chetverikov@akvilon-invest.ru В ответ всем заявившимся на конкурс будет отправлена регистрационная форма и исходные данные по участку. Работа жюри и подведение итогов конкурса: состоится 3 по 6 февраля 2020 года.
Обязательными требованиями остаются: сквер является общедоступным для всех, существующие зеленые насаждения максимально сохраняются, территория благоустройства простирается до дома №192 по пр. Троицкий, предусматривается устройство современной детской площадки и многофункциональной спортивной площадки – обе с антитравматическим сертифицированным покрытием, а также зоны отдыха с малыми архитектурными формами. Горожане могут вносить свои предложения и пожелания, которые будут направлены всем участникам конкурса для максимального учета и использования при разработке проекта. Готовая проектная документация по благоустройству сквера будет передана в городскую администрацию, которая проведет все предусмотренные действующим законодательством процедуры согласований. Холдинг «Аквилон Инвест» открыт к диалогу со всеми заинтересованными архангелогородцами.