Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

День независимости - День лесника. Интервью с никарагуанцем, полюбившим Коряжму

Ноэ Паласиoс никарагуанец.  Сегодня у Ноэ своя компания по производству эксклюзивного медового вина, но когда-то давно он, будучи студентом Института химической переработки биомассы дерева и техносферной безопасности,  тогда - Лесотехнического университета в советском Ленинграде,  приехал на практику в северный город Коряжму на  Котласский ЦБК.  Его воспоминания о выборе юности, любви к целлюлозно-бумажной промышленности и судьбе, которая провела его по кромке отрасли, причинах, которые повлияли на его жизнь,  в этом интервью.

 

- Начну с того,  что у нас в Никарагуа нет ни одного целлюлозно-бумажного комбината, и не будет, не тот лес. Я 30 лет работал в пищевой промышленности Никарагуа.

 

- Почему ты принял решение поехать учиться в Советский Союз и именно специалистом в области целлюлозно-бумажной промышленности?

- Я хотел учиться в Германской Демократической Республике, но для меня не оказалось места.   Предложили СССР, и я согласился. Целлюлозно-бумажная промышленность - это было детское решение. Мои родители в 1969 открыли книжный магазин, к 1980 он значительно развился и стал большим торговым центром.   Родители планировали расширение бизнеса,  но уже не в рамках торговли, а в производстве.  Поэтому, когда мне дали справочник специальностей СССР, и я увидел «целлюлоза и бумага», то сразу воскликнул: «Вот оно! Бумага, это же то, что нам так необходимо в магазине!» Тогда я  не имел даже отдаленного преставления о целлюлозно-бумажной промышленности. Но сегодня рад, что выбрал именно  это направление.   Мне посчастливилось учиться в Санкт-Петербургской лесотехнической академии имени С.М. Кирова, не могу представить, как сложилась бы моя судьба, если бы я выбрал другую специальность. Меня любили, уважали. ЛТА -  моя Альма Матер.   Я горжусь тем, что я учился в этом вузе.

 

- Удивительное начало пути, а откуда ты родом?

- Я родился в городе Чинандега, Никарагуа, 1 марта 1964.  Всегда  любил шутить на счёт моего дня рождения, ведь 1964 - был високосным годом, и поэтому я говорил, что я родился 29 февраля. Но со временем признался, что это была шутка, и что мой настоящий день рождения  1 марта.

 

- Кто твои родители и как они воспитывали тебя?

- Мои родители школьные преподаватели. Они принадлежат к поколению «Золотого Века Преподавания» в Никарагуа. На меня влияли не только родители, но  и дедушка с бабушкой.   Родители работали, и поэтому  много времени я  проводил у стариков. Дедушка механик.  Бабушка крестьянка, домохозяйка, очень строгая, если считала, что меня есть за что лупить,  она меня лупила. По правде говоря, это случалось очень редко.

 

- Что тебе больше всего запомнилось из школьных лет?

- Я учился в гимназии, это был Учебный Центр Сан Луис Белтран де Чинандега. Начальная школа - 1 - 6 класс, и высшая - 7 - 11 класс. Моя школа в Чинандеге входила в пятерку лучших школ Никарагуа.  Ей руководили испанские доминиканские монахи. Очень умные, воспитанные.  Это были не простые монахи, а инженеры, психологи, филологи, люди с высшим образованием. Я принимал участие во всём.   Играл бейсбол,  очень даже неплохо, был в сборной команде школы.   Часто проходили соревнования,  связанные с литературой, мы писали и декламировали стихи, рассказы, ставили театральные пьесы.  Я занимался в школе музыки, играл в «Мюзикл колокол Лира» в школьном оркестре, дома занимался  классической испанской гитарой. Нас заставляли читать каждый день. По предмету "Библиотека" мы должны были находиться в библиотеке в течение  одного часа и читать что угодно.   А потом дома написать о том, что мы читали.   Каждый нес свой исписанный  бумажный листок на следующий день учителю.   В тишине библиотеки святой отец всегда прочитывал вслух всё,  что мы писали.

 

- Какие интересные педагогические приемы!

- У нас в Никарагуа проводилась "Школьная Лига", интеллектуальный чемпионат по футбольной схеме.   В сборной города Чинандеги все ребята, многократные чемпионы, были из моей школы.   Сам я никогда не был в составе команды, а только принимал участие в творческих соревнованиях.  Некоторые выиграл, некоторые нет.  Тогда  в стране были популярными конкурсы стихов, рассказов, эссе, и тд. Обычно директор моей школы лично назначал тех, кто будет соревноваться, я однажды отличился при написании эссе, тема - охрана природы. Каждый раз, когда кто - то из нас выигрывал, директор на общешкольной линейке  сообщал о результате. Мне в тот раз подарили книгу и 50 долларов. 50 долларов в те времена - это приблизительно 200 долларов сегодня. Для подростка это были бешеные деньги. Занятие заканчивались в час дня, но моей компании было так интересно в школе, что к 14:30 все мы были  уже чем - то заняты: спорт, музыка, учёба, кино.  Если кто-то хулиганил, святые отцы могли их  лупит, а когда хулиганили коллективно, нас заставляли  бежать десять километров.    Это происходило, как минимум, три раза в неделю в качестве наказания. Зато были в хорошей форме.

 

- В здоровом теле – здоровый дух!

- Моя школа была полувоенная. Там царила железная дисциплина. Когда кого- то отчисляли, организовывали линейку, отчисленного просили выйти из строя и при всех снимали школьную эмблему, которую мы носили на левом кармане рубашки, затем снимали пуговицы рубашки и говорили: "Уходи отсюда, несчастный". Нас учили любить школу, мы должны были быть лучше всех, и мы это очень серьёзно воспринимали.

 

- Поразительная традиция и в прямом и в переносном смысле!

- К сожалению, традиции уже не существует, у нас теперь очень слабая школьная система, а тогда была автономия, "Свободная Кафедра" называется.   Частные и государственные школы имели право составлять свои собственные школьные программы. Например, мой папа преподавал в гoсударственных и в частных школах географию и историю, а его авторская  школьная программа была очень сильной, я это знаю, потому что в тот же день, когда я сдавал экзамен в моей школе, вечером дома - сдавал ему.   Так я мог сравнить его программу с программой школы, в которой учился.

 

- Вот это воспитание и обучение! Как ты это воспринимал? Не считал, что папа завышает требования? Или у вас был альянс как у Индианы Джонс с его ученым отцом?

 - Нет, он просто любил своё дело. Одновременно работал в разных школах, выходил из дома в 6:30 утра.   Из одной школы он должен был идти в другую и так вес день, возвращался на обед и опять уходил, только так он мог набрать 40 часов работы в неделю.

 

- Тебе приятны воспоминания того времени?

- Да, безусловно. Святые отцы не только преподавали, они ещё с нами занимались спортом, считали, что футбол и баскетбол - контактные виды спорта.  Во время матчей они нас сильно ударяли ногами, локтями или головой, и а мы их ещё сильнее! Происходила разрядка. Мужская школа была. Святые отцы не уважали стукачей, мы решали "свои проблемы" дракой.  Если у тебя была проблема с кем то, ты подходил к одному из святых отцов и говорил: "Сегодня на перемене хочу драться с этим».   Они даже не спрашивали из-за чего драка, выяснения были потом.   На перемене школьники вставали в круг.   Тем ребятам, которые должны были драться,  давали боксерские перчатки, и они дрались.  Отказаться от драки было невозможно, ведь это были настоящие дуэли за свою честь. Весело было. Происходили и  незаконные дуэли, но очень редко. Я дрался один раз.   Тут важно было не выиграть, а заслужить уважение. После того, как ты с кем - то дрался,  другие переставали тебя дразнить, потому что знали, что ты не трус. Великолепные годы.

 

-Интересный педагогический подход - снять напряжение в социальной группе. Ну, наверное, он оправдан и достоин уважения.

- Это не только урок самоуважения, он дает понимание того,  что если ты что- то делаешь не так, то рано или поздно у тебя будут неприятности.

 

- Мудро! А скажи мне, Ноэ,  когда ты начал открывать для себя эту специальность, ты не разочаровался?

- Нет, разочарования не было, но семестр от семестра я начал смотреть на вещи практически, понял, что для Никарагуа, и для меня, кафедра гидролизной промышленности имела больший смысл, чем кафедра целлюлозно-бумажной промышленности, ведь там речь шла о сахаре, большинство кубинцев учились на этой кафедре. Тогда у меня возникла идея перевестись на гидролизное производство, но там учились только студенты соцстран. Теперь я занимаюсь  виноделием, это как раз в области гидролизного производства.

 

-  В каком году ты попал на практику на Котласский ЦБК, и какое это было время года?

- Это было летом, год точно не помню, 86 или 88, в 87 практика была в Сыктывкаре. В отделе кадров должны быть документы, вед мне платили за мою работу в цехе подготовки древесины.

 

-Сколько времени длилась практика?

- Два месяца.

 

- Ты один приехал?

- Нет, с группой студентов, но на практике русские и иностранцы были отделены, наша программа отличалась от русских. И жили тоже отдельно, не то, что в Питере по интернациональному принципу. Со мной учились четверо кубинцев, то есть нас на практике было пятеро. Поселили в общежитие отдельно от русских. Жалко.

 

- Кто был твоим наставником, и на каком участке, или в каком цехе ты практиковался?

- Нашим руководителем был наш преподаватель «Процессов и Аппаратов» Храмов Юрий Васильевич. В основном нас водили на экскурсии по комбинату, мы должны были изучать инструкции по эксплуатации оборудования.

 

- Как принимали практикантов в те времена?

- Иностранцев всегда встречали с почетом, брали интервью, но я всегда был невнимателен, моя голова всегда была занята другими делами, а  не собою. Я, в отличие от кубинцев,  устроился на работу, работал в древесно - подготовительном цехе.  Должен был следить,  чтоб поток бревен на производство не остановился, работал по сменам, обедал с русскими рабочими. Но у меня среди них не появилось друзей, там были взрослые люди, а я был пацаном.  Просто, каждый тогда занимался своим делом

 

-Как кормили в столовой?

- Во время моей смены я ел со всеми. А в общежитии  готовили сами.

 

-Как проводил свободное время?

- С кубинцами валяли дурака.

 

- Каким ты запомнил комбинат?

- Огромный. Когда приехал в Никарагуа наши заводы оказались как игрушки. Ваш комбинат спокойно займёт всю площадь моего города.

 

- Какими запомнил людей, которых встретил в Коряжме?

- В основном  дети приходили поболтать с нами, задавали кучу вопросов, танцевали с кубинками. Тогда я в первый раз в жизни видел брейкданс. Очень пожалел, что не взял на практику гитару.

 

- А Юрием Васильевичем Храмовым Вы поддерживаете отношения?

- У меня нет связи с моими преподавателями. Но есть одна мечта, о которой я никому пока не говорил, ты первая. Я бы хотел ехать в Санкт-Петербургский лесотехнический университет  и преподавать на факультете химических технологий в течение одного семестра один предмет, в котором  являюсь экспертом. "Письменный анализ дела".

 

-Что это за предмет?

- Суть предмета, научить студента определить проблему. Дело в том, что в университетах все проблемы, которые встречают студенты, уже определены, а вот в жизни это ни так, ни одна проблема не определена.   Человек, который научится определить проблемы, будет решать их рано, или поздно.  В решении проблем, самое главное - это их определение.  Но не знаю, с кем об этом говорить, да, и не уверен, примут ли всерьёз моё предложение, ведь, в России не привыкли к этому предмету.

 

-  Прекрасная мечта! Кто знает, может быть твоя мечта сбудется. Тем более,  что практикующие преподаватели всегда востребованы.  Сколько ты заработал на практике? И как потратил зарплату?

- Сколько? Уже не помню, я на это смотрел как дополнение к стипендии.  Во время учёбы я вообще не выпивал, тратил деньги в основном на питание.  Кроме курток, одежду в СССР тоже не покупал,  вернулся в Никарагуа в той одежде, в  которой и уехал.  Один раз купил туфли. Часто ходил в «Старую книгу», и приехал домой  с двумя чемоданами книг. Я скромно жил у вас в стране. На такси тратил много денег, любил кататься по Питеру на такси, обычно чтобы успевать на концерты.

 

 - Где особенно любил бывать?

- В Петродворце часто бывал, любил там с подругой по паркам прогуливаться, чувствовал себе царём с царицей. В Эрмитаж ходил тоже довольно часто, мой любимый зал – Рембрандт, и в нем, моя любима картина -  Старик. Среди моих фотографий вКонтакте есть альбом "Я в России", в нём все мои студенческие фотографии. У меня не было фотоаппарата, снимки мне дарили друзья.

 

- А вам после окончания академии не предлагали остаться в Союзе и работать на одном из предприятий? Была такая возможность?

- Нет, у меня были несколько иные планы. Я хотел  поработать два года в Никарагуа, найти интересную тему на аспирантуры и вернутся в Союз. Но мир изменился в течение одного года, и все мои планы рухнули.

 

- Могу я спросить, что произошло?

- В 25 февраля 1980 года Сандинисткий Фронт национального освобождения, который  вёл вооружённую борьбу против диктаторского режима Сомосы,  проиграл выборы. У нового правительством отношения с Россией стали холодными, да и у вас стало нелегко, затем СССР рухнул.  Вот, что случилось.

 

- Как ты пережил эти перемены, и как сложилась дальше твоя судьба?

- Трагедия в том, что сейчас мы живём в стране, которой правят дураки, но об этом не хочу писать. Я вернулся в августе 89-го, работы не было.  Устроился на работу, благодаря одной  фотографии.

 

- Благодаря какой фотографии?

- Где я с группой ребят работаю на компьютере. Дело в том, что со мной делали интервью для одного из журналов СССР, журнал дошёл до Никарагуа, папа купил все копии и дарил друзьям. В сентябре 1990-го года, уже при новом правительстве, на предприятиях Никарагуа появились первые компьютеры.  У нас в городе есть завод растительного масла. Технологический директор искал инженера химика, который владел бы компьютером, он вспомнил эту фотографию, мне позвонили, пригласили на совещание, спросили:

- Компьютером владеешь?

- Владею.

-На каком языке ты программируешь?

- Фортран.

- Оформить его на работу!

Так я устроился на мою первую работу в сентябре 90-го года.

 

- Какое счастливое стечение обстоятельств! Сколько ты работал на заводе растительного масла в должности инженера-химика, и что было дальше?

- Я работал в отделе Контроля качества и подавал директору производства ежедневный рапорт качества продукции. Остальное время работал в лаборатории, самостоятельно занимался решением одной проблемы.  Для ее решения мне понадобились два года. Тогда я хотел заниматься химией и решение этой проблемы было хорошей темой для кандидатской.  На западе ты должен предложить кафедре тему заранее. На этом заводе работал 2 года, в качестве сырья использовали семена хлопка, но вскоре в Никарагуа перестали сажать хлопок, и начались массовые увольнение. Совершенно случайно узнал об аспирантуре в ИНКАЕ. La mejor escuela de negocios de Latinoamérica.   Это, как Гарвард для латиноамериканцев, только находится в Никарагуа и в Коста – Рике. Там учатся не только со всей Латинской Америки, но даже американцы и европейцы. Закончил аспирантуру с отличием, стал экспертом в "Письменном анализе дела". Так моя профессиональная жизнь приобрела другой профиль.

 

- Какого характера проблемы ты видишь, что это за проблемы и как это может быть применимо на целлюлозно-бумажном производстве, например?

- Главное - не проблемы, главное - это схема мышления.  Мне в ЛТА всегда удавалось легко решать проблемы.  Чтобы преподаватели долго не спрашивали, я оставлял вопрос с проблемой без ответа на время экзамена.   Когда они спрашивали:   «А задача?»,  я тут же, прямо на их глазах, её решал.  Конечно, предварительно решив ее в голове.  Это впечатляло экзаменаторов. Только если понимаешь теорию - можешь решать задачу!

 

- Так ты преуспевал в науке?

- Тогда моя голова была блестящей, в ИНКАЕ мне дали 100% ученость, потому что мой вступительный экзамен был лучшим из всех поступающих  того года. Это дало возможность год учиться бесплатно. Обучение в INCAE тогда стоило 48 тысяч долларов, 24 тысячи в год, не учитывая питание. После этого я нацелился в настоящий Гарвард, в Америке.   Хотел защитить докторскую.  Американцы дали согласие на мой запрос, а затем отказали, я даже в самолёт не успел сесть. Я не хотел уезжать из Никарагуа, после ИНКАЕ моя зарплата стала намного выше средней, но моей бывшей жене не нравилось в моей стране. Никарагуа не для русских женщин, особенно в 90-е годы. Тогда, ради нее, я решил уехать в США, но по – умному: сначала защитить докторскую диссертацию, а после докторской устроится там на работу.  Я уверен, что там каким - то образом узнали о моих планах и поэтому отказали в обучении. Договор на обучение содержал положения о том,   что я должен был вернуться в Никарагуа. Я  планировал остаться, там свободный рабочий рынок.  Моя двоюродная сестра защитила докторскую в США,  там и осталась. Так мне не удалось  отправиться в США для подготовки и защиты диссертации. И, Слава Богу за это, взамен, я. научился делать отличное медовое вино, отличное медовое бренди, отличный медовый уксус и другие неалкогольные напитки.

 

- У тебя жена русская?

- Да, моя бывшая жена русская. В ЛТА познакомились. Жили в месте двенадцать прекрасных лет, я был в раю на земле.

 

- Как романтично! Как ее зовут, и родились ли в этом браке дети?

- Зовут её Таня, у нас сын, Миша. Мы расстались.  Я был в раю, а она, видимо, нет. Почему я был в раю? Имел красивую жену, которую любил, сына, хорошо оплачиваемую работу, что ещё мужчине надо? Я  готов был  посылать алименты в Россию, но она, Слава Богу, решила остаться в Никарагуа, я мог встречаться с сыном  раз в неделю. Я ей за это очень благодарен.

 

- Они и теперь в Никарагуа?

- Миша с прошлого года живет и работает в США, он был в России с невестой на чемпионате мира по футболу. О бывшей жене ничего не знаю, после развода я не следил и не слежу за её жизнью.

 

- А Мишина невеста тоже русская?

- Невеста Миши из Южной Кореи, они познакомились в университете.

 

- Чем ты занялся после обучения в "Гарварде"?

-По окончанию ИНКАЕ я сначала работал директором мясокомбината, потом стажировался на бирже в Нью-Йорке,  даже  принимал участие в финансировании кофе Никарагуа, затем вернулся в мясоперерабатывающую промышленность, параллельно открыл свой заводик медового вина в моём родном Чинандеге.  Сейчас на пенсии. Моя пенсия не соответствует моим зарплатам, но ничего, занимаюсь капитальным ремонтом моего заводика в надежде,  что через год начну экспортировать свои не алкогольные напитки в США.  Но у меня также есть ещё одна мечта, найти русских партнёров, открыть филиал моей фирмы в России.

 

- А как пришло желание заняться виноделием?

- Так как у меня остались хорошие связи в мясной промышленности, то первоначально я хотел заниматься окороками, колбасой и другими мясными изделиями, но оборудование оказалось не по карману.  Совершенно случайно прочитал о пивоварении, делал сначала пиво, прочитал о медовом вине, и решил  делать вино из мёда. Мёда у нас куча, а солода нет. В 2011 выиграл золотую медаль в самом главном конкурсе медового вина в мире. Мейзер Кап Интернашёналь.

 

  - А во сколько лет мужчины в Никарагуа выходят на пенсию?

- В этом году закон изменили, не в курсе, только знаю, что люди очень не довольны новым законом, потому что главный вопрос не в пенсионном возрасте, а в уменьшении самой пенсии больше чем на 50%.  Мне 55, меня отправили на пенсию четыре года назад.

 

 

- А во время практики на комбинате, какие изучали инструкции оборудования? Сейчас очень активно внедряются различные мировые практики, в том числе работает «Фабрика идей». На территориях филиалов стоят ящики, в которые каждый работник может опустить лист с описанием своей идеи по улучшению производства, условий работы персонала.

 - Мы изучали протоколы работы цехов. Я изучал инструкцию по обслуживанию котельного агрегата БКЗ-160-100 Ф.   Она сохранилась у меня до сегодняшнего дня!

 

- Видел ли уже тогда проблемы, перспективы улучшений, совершенствования??

- Хмм, на счёт совершенствования и поиска решения  проблем комбината, это как раз тот предмет, который я бы хотел преподавать в ЛТА. Знание методологии помогло бы решать эффективнее вопросы совершенствования производства.

 

- Тебе было бы интересно приехать на комбинат сегодня и посмотреть на современные производства, новые цеха?

- Конечно, мне было бы ещё интереснее написать раздел для предмета INCAE  "Письменный анализ дела".  Всем  было бы очень интересно узнать историю комбината, особенно переход от социализма к капитализму. Это было бы беспрецедентно для INCAE, как гол в финале кубка мира по футболу!

 

- Прекрасный финал интервью!

- И, быть может,  начало сотрудничества INCAE с Россией.

 

- Спасибо, Ноэ!

Интервью взяла Елена Ломова


 

Ноэ Паласиoс никарагуанец.  Сегодня у Ноэ своя компания по производству эксклюзивного медового вина, но когда-то давно он, будучи студентом Института химической переработки биомассы дерева и техносферной безопасности,  тогда - Лесотехнического университета в советском Ленинграде,  приехал на практику в северный город Коряжму на  Котласский ЦБК.  Его воспоминания о выборе юности, любви к целлюлозно-бумажной промышленности и судьбе, которая провела его по кромке отрасли, причинах, которые повлияли на его жизнь,  в этом интервью.

 

- Начну с того,  что у нас в Никарагуа нет ни одного целлюлозно-бумажного комбината, и не будет, не тот лес. Я 30 лет работал в пищевой промышленности Никарагуа.

 

- Почему ты принял решение поехать учиться в Советский Союз и именно специалистом в области целлюлозно-бумажной промышленности?

- Я хотел учиться в Германской Демократической Республике, но для меня не оказалось места.   Предложили СССР, и я согласился. Целлюлозно-бумажная промышленность - это было детское решение. Мои родители в 1969 открыли книжный магазин, к 1980 он значительно развился и стал большим торговым центром.   Родители планировали расширение бизнеса,  но уже не в рамках торговли, а в производстве.  Поэтому, когда мне дали справочник специальностей СССР, и я увидел «целлюлоза и бумага», то сразу воскликнул: «Вот оно! Бумага, это же то, что нам так необходимо в магазине!» Тогда я  не имел даже отдаленного преставления о целлюлозно-бумажной промышленности. Но сегодня рад, что выбрал именно  это направление.   Мне посчастливилось учиться в Санкт-Петербургской лесотехнической академии имени С.М. Кирова, не могу представить, как сложилась бы моя судьба, если бы я выбрал другую специальность. Меня любили, уважали. ЛТА -  моя Альма Матер.   Я горжусь тем, что я учился в этом вузе.

 

- Удивительное начало пути, а откуда ты родом?

- Я родился в городе Чинандега, Никарагуа, 1 марта 1964.  Всегда  любил шутить на счёт моего дня рождения, ведь 1964 - был високосным годом, и поэтому я говорил, что я родился 29 февраля. Но со временем признался, что это была шутка, и что мой настоящий день рождения  1 марта.

 

- Кто твои родители и как они воспитывали тебя?

- Мои родители школьные преподаватели. Они принадлежат к поколению «Золотого Века Преподавания» в Никарагуа. На меня влияли не только родители, но  и дедушка с бабушкой.   Родители работали, и поэтому  много времени я  проводил у стариков. Дедушка механик.  Бабушка крестьянка, домохозяйка, очень строгая, если считала, что меня есть за что лупить,  она меня лупила. По правде говоря, это случалось очень редко.

 

- Что тебе больше всего запомнилось из школьных лет?

- Я учился в гимназии, это был Учебный Центр Сан Луис Белтран де Чинандега. Начальная школа - 1 - 6 класс, и высшая - 7 - 11 класс. Моя школа в Чинандеге входила в пятерку лучших школ Никарагуа.  Ей руководили испанские доминиканские монахи. Очень умные, воспитанные.  Это были не простые монахи, а инженеры, психологи, филологи, люди с высшим образованием. Я принимал участие во всём.   Играл бейсбол,  очень даже неплохо, был в сборной команде школы.   Часто проходили соревнования,  связанные с литературой, мы писали и декламировали стихи, рассказы, ставили театральные пьесы.  Я занимался в школе музыки, играл в «Мюзикл колокол Лира» в школьном оркестре, дома занимался  классической испанской гитарой. Нас заставляли читать каждый день. По предмету "Библиотека" мы должны были находиться в библиотеке в течение  одного часа и читать что угодно.   А потом дома написать о том, что мы читали.   Каждый нес свой исписанный  бумажный листок на следующий день учителю.   В тишине библиотеки святой отец всегда прочитывал вслух всё,  что мы писали.

 

- Какие интересные педагогические приемы!

- У нас в Никарагуа проводилась "Школьная Лига", интеллектуальный чемпионат по футбольной схеме.   В сборной города Чинандеги все ребята, многократные чемпионы, были из моей школы.   Сам я никогда не был в составе команды, а только принимал участие в творческих соревнованиях.  Некоторые выиграл, некоторые нет.  Тогда  в стране были популярными конкурсы стихов, рассказов, эссе, и тд. Обычно директор моей школы лично назначал тех, кто будет соревноваться, я однажды отличился при написании эссе, тема - охрана природы. Каждый раз, когда кто - то из нас выигрывал, директор на общешкольной линейке  сообщал о результате. Мне в тот раз подарили книгу и 50 долларов. 50 долларов в те времена - это приблизительно 200 долларов сегодня. Для подростка это были бешеные деньги. Занятие заканчивались в час дня, но моей компании было так интересно в школе, что к 14:30 все мы были  уже чем - то заняты: спорт, музыка, учёба, кино.  Если кто-то хулиганил, святые отцы могли их  лупит, а когда хулиганили коллективно, нас заставляли  бежать десять километров.    Это происходило, как минимум, три раза в неделю в качестве наказания. Зато были в хорошей форме.

 

- В здоровом теле – здоровый дух!

- Моя школа была полувоенная. Там царила железная дисциплина. Когда кого- то отчисляли, организовывали линейку, отчисленного просили выйти из строя и при всех снимали школьную эмблему, которую мы носили на левом кармане рубашки, затем снимали пуговицы рубашки и говорили: "Уходи отсюда, несчастный". Нас учили любить школу, мы должны были быть лучше всех, и мы это очень серьёзно воспринимали.

 

- Поразительная традиция и в прямом и в переносном смысле!

- К сожалению, традиции уже не существует, у нас теперь очень слабая школьная система, а тогда была автономия, "Свободная Кафедра" называется.   Частные и государственные школы имели право составлять свои собственные школьные программы. Например, мой папа преподавал в гoсударственных и в частных школах географию и историю, а его авторская  школьная программа была очень сильной, я это знаю, потому что в тот же день, когда я сдавал экзамен в моей школе, вечером дома - сдавал ему.   Так я мог сравнить его программу с программой школы, в которой учился.

 

- Вот это воспитание и обучение! Как ты это воспринимал? Не считал, что папа завышает требования? Или у вас был альянс как у Индианы Джонс с его ученым отцом?

 - Нет, он просто любил своё дело. Одновременно работал в разных школах, выходил из дома в 6:30 утра.   Из одной школы он должен был идти в другую и так вес день, возвращался на обед и опять уходил, только так он мог набрать 40 часов работы в неделю.

 

- Тебе приятны воспоминания того времени?

- Да, безусловно. Святые отцы не только преподавали, они ещё с нами занимались спортом, считали, что футбол и баскетбол - контактные виды спорта.  Во время матчей они нас сильно ударяли ногами, локтями или головой, и а мы их ещё сильнее! Происходила разрядка. Мужская школа была. Святые отцы не уважали стукачей, мы решали "свои проблемы" дракой.  Если у тебя была проблема с кем то, ты подходил к одному из святых отцов и говорил: "Сегодня на перемене хочу драться с этим».   Они даже не спрашивали из-за чего драка, выяснения были потом.   На перемене школьники вставали в круг.   Тем ребятам, которые должны были драться,  давали боксерские перчатки, и они дрались.  Отказаться от драки было невозможно, ведь это были настоящие дуэли за свою честь. Весело было. Происходили и  незаконные дуэли, но очень редко. Я дрался один раз.   Тут важно было не выиграть, а заслужить уважение. После того, как ты с кем - то дрался,  другие переставали тебя дразнить, потому что знали, что ты не трус. Великолепные годы.

 

-Интересный педагогический подход - снять напряжение в социальной группе. Ну, наверное, он оправдан и достоин уважения.

- Это не только урок самоуважения, он дает понимание того,  что если ты что- то делаешь не так, то рано или поздно у тебя будут неприятности.

 

- Мудро! А скажи мне, Ноэ,  когда ты начал открывать для себя эту специальность, ты не разочаровался?

- Нет, разочарования не было, но семестр от семестра я начал смотреть на вещи практически, понял, что для Никарагуа, и для меня, кафедра гидролизной промышленности имела больший смысл, чем кафедра целлюлозно-бумажной промышленности, ведь там речь шла о сахаре, большинство кубинцев учились на этой кафедре. Тогда у меня возникла идея перевестись на гидролизное производство, но там учились только студенты соцстран. Теперь я занимаюсь  виноделием, это как раз в области гидролизного производства.

 

-  В каком году ты попал на практику на Котласский ЦБК, и какое это было время года?

- Это было летом, год точно не помню, 86 или 88, в 87 практика была в Сыктывкаре. В отделе кадров должны быть документы, вед мне платили за мою работу в цехе подготовки древесины.

 

-Сколько времени длилась практика?

- Два месяца.

 

- Ты один приехал?

- Нет, с группой студентов, но на практике русские и иностранцы были отделены, наша программа отличалась от русских. И жили тоже отдельно, не то, что в Питере по интернациональному принципу. Со мной учились четверо кубинцев, то есть нас на практике было пятеро. Поселили в общежитие отдельно от русских. Жалко.

 

- Кто был твоим наставником, и на каком участке, или в каком цехе ты практиковался?

- Нашим руководителем был наш преподаватель «Процессов и Аппаратов» Храмов Юрий Васильевич. В основном нас водили на экскурсии по комбинату, мы должны были изучать инструкции по эксплуатации оборудования.

 

- Как принимали практикантов в те времена?

- Иностранцев всегда встречали с почетом, брали интервью, но я всегда был невнимателен, моя голова всегда была занята другими делами, а  не собою. Я, в отличие от кубинцев,  устроился на работу, работал в древесно - подготовительном цехе.  Должен был следить,  чтоб поток бревен на производство не остановился, работал по сменам, обедал с русскими рабочими. Но у меня среди них не появилось друзей, там были взрослые люди, а я был пацаном.  Просто, каждый тогда занимался своим делом

 

-Как кормили в столовой?

- Во время моей смены я ел со всеми. А в общежитии  готовили сами.

 

-Как проводил свободное время?

- С кубинцами валяли дурака.

 

- Каким ты запомнил комбинат?

- Огромный. Когда приехал в Никарагуа наши заводы оказались как игрушки. Ваш комбинат спокойно займёт всю площадь моего города.

 

- Какими запомнил людей, которых встретил в Коряжме?

- В основном  дети приходили поболтать с нами, задавали кучу вопросов, танцевали с кубинками. Тогда я в первый раз в жизни видел брейкданс. Очень пожалел, что не взял на практику гитару.

 

- А Юрием Васильевичем Храмовым Вы поддерживаете отношения?

- У меня нет связи с моими преподавателями. Но есть одна мечта, о которой я никому пока не говорил, ты первая. Я бы хотел ехать в Санкт-Петербургский лесотехнический университет  и преподавать на факультете химических технологий в течение одного семестра один предмет, в котором  являюсь экспертом. "Письменный анализ дела".

 

-Что это за предмет?

- Суть предмета, научить студента определить проблему. Дело в том, что в университетах все проблемы, которые встречают студенты, уже определены, а вот в жизни это ни так, ни одна проблема не определена.   Человек, который научится определить проблемы, будет решать их рано, или поздно.  В решении проблем, самое главное - это их определение.  Но не знаю, с кем об этом говорить, да, и не уверен, примут ли всерьёз моё предложение, ведь, в России не привыкли к этому предмету.

 

-  Прекрасная мечта! Кто знает, может быть твоя мечта сбудется. Тем более,  что практикующие преподаватели всегда востребованы.  Сколько ты заработал на практике? И как потратил зарплату?

- Сколько? Уже не помню, я на это смотрел как дополнение к стипендии.  Во время учёбы я вообще не выпивал, тратил деньги в основном на питание.  Кроме курток, одежду в СССР тоже не покупал,  вернулся в Никарагуа в той одежде, в  которой и уехал.  Один раз купил туфли. Часто ходил в «Старую книгу», и приехал домой  с двумя чемоданами книг. Я скромно жил у вас в стране. На такси тратил много денег, любил кататься по Питеру на такси, обычно чтобы успевать на концерты.

 

 - Где особенно любил бывать?

- В Петродворце часто бывал, любил там с подругой по паркам прогуливаться, чувствовал себе царём с царицей. В Эрмитаж ходил тоже довольно часто, мой любимый зал – Рембрандт, и в нем, моя любима картина -  Старик. Среди моих фотографий вКонтакте есть альбом "Я в России", в нём все мои студенческие фотографии. У меня не было фотоаппарата, снимки мне дарили друзья.

 

- А вам после окончания академии не предлагали остаться в Союзе и работать на одном из предприятий? Была такая возможность?

- Нет, у меня были несколько иные планы. Я хотел  поработать два года в Никарагуа, найти интересную тему на аспирантуры и вернутся в Союз. Но мир изменился в течение одного года, и все мои планы рухнули.

 

- Могу я спросить, что произошло?

- В 25 февраля 1980 года Сандинисткий Фронт национального освобождения, который  вёл вооружённую борьбу против диктаторского режима Сомосы,  проиграл выборы. У нового правительством отношения с Россией стали холодными, да и у вас стало нелегко, затем СССР рухнул.  Вот, что случилось.

 

- Как ты пережил эти перемены, и как сложилась дальше твоя судьба?

- Трагедия в том, что сейчас мы живём в стране, которой правят дураки, но об этом не хочу писать. Я вернулся в августе 89-го, работы не было.  Устроился на работу, благодаря одной  фотографии.

 

- Благодаря какой фотографии?

- Где я с группой ребят работаю на компьютере. Дело в том, что со мной делали интервью для одного из журналов СССР, журнал дошёл до Никарагуа, папа купил все копии и дарил друзьям. В сентябре 1990-го года, уже при новом правительстве, на предприятиях Никарагуа появились первые компьютеры.  У нас в городе есть завод растительного масла. Технологический директор искал инженера химика, который владел бы компьютером, он вспомнил эту фотографию, мне позвонили, пригласили на совещание, спросили:

- Компьютером владеешь?

- Владею.

-На каком языке ты программируешь?

- Фортран.

- Оформить его на работу!

Так я устроился на мою первую работу в сентябре 90-го года.

 

- Какое счастливое стечение обстоятельств! Сколько ты работал на заводе растительного масла в должности инженера-химика, и что было дальше?

- Я работал в отделе Контроля качества и подавал директору производства ежедневный рапорт качества продукции. Остальное время работал в лаборатории, самостоятельно занимался решением одной проблемы.  Для ее решения мне понадобились два года. Тогда я хотел заниматься химией и решение этой проблемы было хорошей темой для кандидатской.  На западе ты должен предложить кафедре тему заранее. На этом заводе работал 2 года, в качестве сырья использовали семена хлопка, но вскоре в Никарагуа перестали сажать хлопок, и начались массовые увольнение. Совершенно случайно узнал об аспирантуре в ИНКАЕ. La mejor escuela de negocios de Latinoamérica.   Это, как Гарвард для латиноамериканцев, только находится в Никарагуа и в Коста – Рике. Там учатся не только со всей Латинской Америки, но даже американцы и европейцы. Закончил аспирантуру с отличием, стал экспертом в "Письменном анализе дела". Так моя профессиональная жизнь приобрела другой профиль.

 

- Какого характера проблемы ты видишь, что это за проблемы и как это может быть применимо на целлюлозно-бумажном производстве, например?

- Главное - не проблемы, главное - это схема мышления.  Мне в ЛТА всегда удавалось легко решать проблемы.  Чтобы преподаватели долго не спрашивали, я оставлял вопрос с проблемой без ответа на время экзамена.   Когда они спрашивали:   «А задача?»,  я тут же, прямо на их глазах, её решал.  Конечно, предварительно решив ее в голове.  Это впечатляло экзаменаторов. Только если понимаешь теорию - можешь решать задачу!

 

- Так ты преуспевал в науке?

- Тогда моя голова была блестящей, в ИНКАЕ мне дали 100% ученость, потому что мой вступительный экзамен был лучшим из всех поступающих  того года. Это дало возможность год учиться бесплатно. Обучение в INCAE тогда стоило 48 тысяч долларов, 24 тысячи в год, не учитывая питание. После этого я нацелился в настоящий Гарвард, в Америке.   Хотел защитить докторскую.  Американцы дали согласие на мой запрос, а затем отказали, я даже в самолёт не успел сесть. Я не хотел уезжать из Никарагуа, после ИНКАЕ моя зарплата стала намного выше средней, но моей бывшей жене не нравилось в моей стране. Никарагуа не для русских женщин, особенно в 90-е годы. Тогда, ради нее, я решил уехать в США, но по – умному: сначала защитить докторскую диссертацию, а после докторской устроится там на работу.  Я уверен, что там каким - то образом узнали о моих планах и поэтому отказали в обучении. Договор на обучение содержал положения о том,   что я должен был вернуться в Никарагуа. Я  планировал остаться, там свободный рабочий рынок.  Моя двоюродная сестра защитила докторскую в США,  там и осталась. Так мне не удалось  отправиться в США для подготовки и защиты диссертации. И, Слава Богу за это, взамен, я. научился делать отличное медовое вино, отличное медовое бренди, отличный медовый уксус и другие неалкогольные напитки.

 

- У тебя жена русская?

- Да, моя бывшая жена русская. В ЛТА познакомились. Жили в месте двенадцать прекрасных лет, я был в раю на земле.

 

- Как романтично! Как ее зовут, и родились ли в этом браке дети?

- Зовут её Таня, у нас сын, Миша. Мы расстались.  Я был в раю, а она, видимо, нет. Почему я был в раю? Имел красивую жену, которую любил, сына, хорошо оплачиваемую работу, что ещё мужчине надо? Я  готов был  посылать алименты в Россию, но она, Слава Богу, решила остаться в Никарагуа, я мог встречаться с сыном  раз в неделю. Я ей за это очень благодарен.

 

- Они и теперь в Никарагуа?

- Миша с прошлого года живет и работает в США, он был в России с невестой на чемпионате мира по футболу. О бывшей жене ничего не знаю, после развода я не следил и не слежу за её жизнью.

 

- А Мишина невеста тоже русская?

- Невеста Миши из Южной Кореи, они познакомились в университете.

 

- Чем ты занялся после обучения в "Гарварде"?

-По окончанию ИНКАЕ я сначала работал директором мясокомбината, потом стажировался на бирже в Нью-Йорке,  даже  принимал участие в финансировании кофе Никарагуа, затем вернулся в мясоперерабатывающую промышленность, параллельно открыл свой заводик медового вина в моём родном Чинандеге.  Сейчас на пенсии. Моя пенсия не соответствует моим зарплатам, но ничего, занимаюсь капитальным ремонтом моего заводика в надежде,  что через год начну экспортировать свои не алкогольные напитки в США.  Но у меня также есть ещё одна мечта, найти русских партнёров, открыть филиал моей фирмы в России.

 

- А как пришло желание заняться виноделием?

- Так как у меня остались хорошие связи в мясной промышленности, то первоначально я хотел заниматься окороками, колбасой и другими мясными изделиями, но оборудование оказалось не по карману.  Совершенно случайно прочитал о пивоварении, делал сначала пиво, прочитал о медовом вине, и решил  делать вино из мёда. Мёда у нас куча, а солода нет. В 2011 выиграл золотую медаль в самом главном конкурсе медового вина в мире. Мейзер Кап Интернашёналь.

 

  - А во сколько лет мужчины в Никарагуа выходят на пенсию?

- В этом году закон изменили, не в курсе, только знаю, что люди очень не довольны новым законом, потому что главный вопрос не в пенсионном возрасте, а в уменьшении самой пенсии больше чем на 50%.  Мне 55, меня отправили на пенсию четыре года назад.

 

 

- А во время практики на комбинате, какие изучали инструкции оборудования? Сейчас очень активно внедряются различные мировые практики, в том числе работает «Фабрика идей». На территориях филиалов стоят ящики, в которые каждый работник может опустить лист с описанием своей идеи по улучшению производства, условий работы персонала.

 - Мы изучали протоколы работы цехов. Я изучал инструкцию по обслуживанию котельного агрегата БКЗ-160-100 Ф.   Она сохранилась у меня до сегодняшнего дня!

 

- Видел ли уже тогда проблемы, перспективы улучшений, совершенствования??

- Хмм, на счёт совершенствования и поиска решения  проблем комбината, это как раз тот предмет, который я бы хотел преподавать в ЛТА. Знание методологии помогло бы решать эффективнее вопросы совершенствования производства.

 

- Тебе было бы интересно приехать на комбинат сегодня и посмотреть на современные производства, новые цеха?

- Конечно, мне было бы ещё интереснее написать раздел для предмета INCAE  "Письменный анализ дела".  Всем  было бы очень интересно узнать историю комбината, особенно переход от социализма к капитализму. Это было бы беспрецедентно для INCAE, как гол в финале кубка мира по футболу!

 

- Прекрасный финал интервью!

- И, быть может,  начало сотрудничества INCAE с Россией.

 

- Спасибо, Ноэ!

Интервью взяла Елена Ломова

(фото из личного архива Ноэ Паласиоса)

    

15 сентябрь 09:43 | : Экономика / Будни / Жизнь

Главные новости


Налоговый коэффициент берет за горло бизнес? Споры в Архангельской ГорДуме
Уикенд в "Малых Карелах": Испытание для инвалидов. Но вкусно
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (132)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20