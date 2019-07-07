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Фонд капремонта продолжает замену лифтов в Архангельске

Всего в третьем этапе программы – 6 домов, это 29 единиц лифтового оборудования.

Работы выполняются в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта МКД, расположенных на территории Архангельской области и реализуются региональным оператором.

Накануне машины с оборудованием приехали в город – мы их ждали: чтобы не терять времени,  сразу же была организована комиссия по передаче объектов в работу подрядной организации – ОАО «ЩЛЗ».

Сегодня уже в работе – лифты в домах на ул.Попова, 25, ул.Логинова, 80, ул.Садовая, 50. Срок окончания работ здесь – 14 ноября.

Сегодня же с Щербинского лифтостроительного завода ушло еще три машины с оборудованием для домов на пр.Обводный канал, 72, ул.Гайдара, 50 и ул.Тимме, 18/1. Переданы в работу эти объекты будут в пятницу, 13 сентября.

В 2019 году конкурс на работе по замене лифтового оборудования выиграла подрядная организация ОАО «ЩЛЗ», она же – производитель лифтового оборудования. Поэтому в Архангельске в рамках контракта текущего года устанавливаются лифты Щербинского завода.

ОАО ЩЛЗ — одно из старейших предприятий по производству лифтов в стране. Его история началась в 1943 году, когда был организован Московский электромеханический завод №9 на базе бывших Шелепихинских механических мастерских треста «Нефтезаводмонтаж». В тот год завод начал выпускать первые лифты грузоподъемностью до 100 кг. До 1974 года в основном выпускались грузовые лифты, но постепенно предприятие переходило к работе только с пассажирскими лифтами нескольких видов. Тогда в Щербинке освоили производство скоростных лифтов грузоподъемностью 600 кг и скоростью 4 м/сек. С тех пор линейка его продукции только расширялась. В 1957 году на предприятии выпускалось уже 60–70 лифтов в месяц. В том же году щербинские лифтостроители изготовили первую партию экспортных лифтов, которые отправились в Индию на Бхилайский металлургический комбинат. Выполняли на ЩЛЗ и лифты по спецзаказу. Так, для строящегося Кремлевского дворца съездов завод поставлял лифты с купе из нержавеющей стали. Для бетонирования фундамента Останкинской башни специальный наклонный подъемник изготовляли тоже в цехах ЩЛЗ.

В наши дни Щербинский лифтостроительный завод выпускает пассажирские лифты грузоподъемностью от 240 до 1 тыс. кг и со скоростью передвижения от 0,71 м/сек. до 2,5 м/сек. Кроме того, он производит и подъемные машины новой серии — современные пассажирские лифты грузоподъемностью от 400 до 1 тыс. кг, которые способны развить скорость до 2 м/сек.

Предприятие поставляет лифты в рамках региональных программ по капремонту общего имущества многоквартирных домов в Уфу, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородскую, Архангельскую, Мурманскую, Липецкую области.

Конфигурация лифта во многом зависит от проекта дома, его заселенности и от размеров шахты дома. Несмотря на то что дома, в которых проводится капремонт, типовые, для каждого объекта лифт заказывается и строится отдельно. Процесс установки выглядит так. После того как компания выиграла аукцион на поставку оборудования, по адресу объекта, нуждающегося в установке нового лифта, выезжают проектировщики, которые делают необходимые замеры габаритов старого оборудования, площади шахты и др. Все полученные данные затем используют в процессе подготовки проекта будущего лифта.

Один лифт изготавливается в течение двух-трех дней при наличии всех комплектующих, не считая подготовки сметы и проекта. Все машины производят в конструкторском бюро ОАО ЩЛЗ. Несмотря на то что механизмы лифтов типовые, все устройства и их комплектующие проходят тест на безопасность: для этих целей на заводе предусмотрена специальная шахта, в которой новый лифт гоняют вверх и вниз. В процессе тестируют лебедки, ловители и другие комплектующие на прочность и отсутствие брака. Интерьеры лифтов обычно тоже типовые: кабины новых моделей оборудованы специальной зеркальной вставкой и интерьерными панелями со специальным порошковым покрытием бело-бежевого или металлического цветов, а кнопки вызова этажей снабжены символами азбуки Брайля.

За каждым лифтом, установленным по программе капремонта, закреплена сервисная организация, его рабочие лифтовые механизмы регулярно проходят профилактику.    

11 сентябрь 07:52 | : Экономика

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