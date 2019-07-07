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Почти половина россиян не против "черной" зарплаты

Соискателей, готовых получать зарплату в конверте, в 1,2 раза больше, чем противников «серой» схемы. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны.

 

Россиян, согласных получать заработок по «черной» или «серой» схеме, — 43%. Не согласятся на подобное предложение работодателя 36% респондентов.

Мужчины чаще женщин готовы принять заведомо невыгодные для себя условия: 49 и 36% соответтвенно. Среди россиян в возрасте 25—34 лет согласных получать зарплату в конверте — 46%.

Противников «черных» зарплат больше всего среди молодежи до 24 лет и граждан с зарплатой от 80000 руб. (по 45%).

По данным Superjob, за год отношение россиян к заработку в конверте не изменилось: в сентябре 2018 года 42% опрошенных были готовы согласиться, 36% были против; сегодня — 43 и 36% соответственно. Чаще всего о готовности получать зарплату по «черной» схеме респонденты говорили в феврале 2009 года (60%), реже всего — в марте прошлого года (39%).

Среди жителей крупных городов чаще всего на «серый» заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%). Не будет отказываться от работы с «черной» зарплатой каждый второй житель Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска (по 50%).

В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных. Не хотят получать «черную» зарплату 37% москвичей и 36% петербуржцев.

Больше всего же противников дохода в конверте — в Тюмени и Астрахани (по 42%), а также в Набережных Челнах (40%).

За год, прошедший с момента аналогичного исследования, чаще говорить о готовности к «черной» зарплате стали жители Рязани (47% сейчас и 40% в 2018 году), Воронежа (51 и 46% соответственно), Томска (42 и 37%).

Число противников «серой» схемы возросло в Астрахани (42% сегодня и 37% в 2018 году), Набережных Челнах (40 и 35% соответственно), Казани (32 и 27%).

P.S. По мнению наблюдателей от ИА RUSNORD, большинству россиян вообще по фиг, какую зарплату им платят… лишь бы побольше и вовремя.  

10 сентябрь 10:55 | : Экономика

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