Архангельский рынок труда: Предложений все меньше... зарплата так себе

Аналитики HeadHunter Северо-Запад проанализировали более 2 340 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Архангельской области с 1 по 31 августа 2019 года, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц.
Кроме того, аналитики выбрали 12 востребованных профессий: продавца, разработчика, водителя, менеджера по продажам, официанта, администратора, инженера, маркетолога, дизайнера, слесаря, грузчика и врача, чтобы за 2019 год больше узнать о специфике каждой из них. В этом месяце для анализа была выбрана профессия бухгалтера.
Динамика вакансий и резюме. Рынок вакансий в Архангельской области в августе сократился на 14% в сравнении с августовским показателем прошлого года. Год назад в регионе, напротив, динамика была позитивной: число предложений о работе, размещенных в августе 2018 года, по отношению к 2017 году увеличилось на 44%.
За минувший год выросла соискательская активность. В августе текущего года работники из Архангельской области открыли на 17% больше резюме, чем за аналогичный период 2018 года. Ощутим прирост резюме и за более короткий период времени: по сравнению с июлем 2019 года «рынок соискателей» увеличился на 2%.
Уровень конкуренции. Об уровне конкуренции в регионе можно судить по hh.индексу – показатель отражает соотношение активных резюме к открытым вакансиям. В среднем на одно вакантное место в августе в Архангельской области претендовали четыре соискателя, то есть hh.индекс равнялся 3,9. В прошлом году показатель составлял 2,9. Однако многое традиционно зависит от отрасли компании, специализации работника и других важных факторов. Например, самая напряженная конкурентная обстановка сложилась в профобластях «Государственная служба, НКО» (18,2), «Добыча сырья» (15,4), «Начало карьеры, студенты» (8,1), «Юристы» (7,2). С другой стороны, самые дефицитные специалисты на рынке труда области сегодня сосредоточены в сферах «Домашний персонал», «Консультирование», «Страхование», «Медицина, фармацевтика», «Инсталляция, сервис», «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Строительство, недвижимость», в которых на одну вакансию приходится менее трех резюме.
Самые востребованные специалисты. В лидерах по спросу у работодателей представители сфер «Продажи» (37% от общего количества вакансий, открытых в августе текущего года), «Рабочий персонал» (14%), «Транспорт, логистика» (12%), «Административный персонал» (11%), «Начало карьеры, студенты» (10%), «Производство» (9%). Еще по 8% рынка вакансий в регионе относится к специалистам из профобласти «Медицина и фармацевтика» и «Банки, инвестиции, лизинг» и по 7% - «Строительство, недвижимость» и «Автомобильный бизнес».
Средние предлагаемые заработные платы. Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Архангельской области в августе 2019 года составил 35 000 руб.
Самую высокую зарплату в начале сентября предлагают судоводителю – от 200 000 рублей (до вычета НДФЛ)… и это неоднократно упоминавшийся в наших еженедельных обзорах Ледовый лоцман.
Ситуация на рынке труда для бухгалтеров. С января по август 2019 года в Архангельской области на hh.ru было открыто на 18% меньше вакансий для бухгалтеров, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень конкуренции среди специалистов в области бухгалтерии вышел за пределы нормы – на одно вакантное место в августе претендовали в среднем 12 кандидатов.
Если говорить о заработных платах, предлагаемый в вакансиях уровень финансового вознаграждения бухгалтерам с января по август 2019 года незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 27 500 руб. до 28 000 руб. Разумеется, к соискателям разных специализаций в сфере бухгалтерии работодатели предъявляют разные требования, и чем их больше, тем выше уровень предлагаемых заработных плат. Зарплатные ожидания соискателей, судя по данным из резюме, оказались выше – в среднем кандидаты рассчитывают на 30 000 руб.
Что касается требований к соискателям, 68% вакансий для бухгалтеров из Архангельской области предполагали наличие опыта работы у кандидата от 1 года до 3 лет. В 22% вакансий был указан требуемый стаж от 3 до 6 лет и в 3% - более 6 лет. Еще 7% предложений о работе были доступны специалистам без опыта работы.
В 70% резюме, открытых за летний период, был указан профессиональный стаж свыше 6 лет, еще в 14% – от 3 до 6 лет. Порядка 8% резюме принадлежат специалистам с опытом работы от 1 года до 3 лет, еще 8% - кандидатам без профессионального опыта.
В число самых популярных ключевых навыков у бухгалтеров из Северо-Западного федерального округа (без учета Санкт-Петербурга) вошли: работа с первичной документацией (упоминалась в 27% от общего числа резюме), кассовые операции и работа в системе 1С: Предприятие 8 (по 21%), работа с бухгалтерской отчетностью (20%). Так же часто соискатели в резюме упоминали уверенную работу с ПК, расчет заработной платы и работу с банк-клиентом и в системе 1С: Бухгалтерия.
Чек-лист для бухгалтера: аналитические способности, опыт работы в бухгалтерских программных продуктах и знание современных бизнес-приложений (1С, SAP, INFOR, OeBS), умение анализировать бухгалтерские операции и хозяйственную деятельность, опыт ведения и оформления кассовых операций и организации документооборота, а также расчетов с дебиторами и кредиторами. Преимуществом для специалистов станет знание английского языка.