Лилия Элимелах: Эти вредоносные батарейки. Северодвинск и мусор

Начальник отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска Лилия Элимелах провела встречу с предпринимателями города.
Темой разговора стал сбор и накопление отработанных малогабаритных источников тока (батареек) в организациях Северодвинска. Лилия Элимелах предложила предпринимателям рассмотреть возможность установки в торговых центрах и магазинах ёмкостей для приёма батареек.
Ежегодно на полигоны ТКО с бытовым мусором попадают десятки тысяч тонн малогабаритных источников тока. Их утилизацию осуществляет единственное предприятие в России - челябинский «Мегаполисресурс».
- Малогабаритные химические источники тока, согласно федеральному классификационному каталогу отходов, отнесены ко 2 классу опасности для окружающей среды, то есть являются высокоопасными отходами и подлежат обязательному обезвреживанию или утилизации. Находящиеся в них соли, химические вещества, железо и цветные металлы могут нанести вред не только почве, но и просочиться в грунтовые воды, раствориться в воздухе. Одна пальчиковая батарейка загрязняет 400 л воды и участок почвы площадью в 20 квадратных метров. Чтобы не расплачиваться за беспечность собственным здоровьем, питательные элементы необходимо сдавать в пункт приёма отработанных батареек, - отметила она.
Лилия Элимелах привела примеры по Северодвинску. Только в масштабах города в 2018 году от населения было принято более 3500 кг отработанных батареек. Напомним, приём МИТ от населения в городе корабелов начался в конце 2014 года, когда в жилищно-эксплуатационных участках управляющих компаний установлено 24 контейнера «Экобокс» для безопасного сбора у населения Северодвинска отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек.
- Сделать полезное дело может каждый, установив ящик для накопления МИТ в своей торговой точке. Затраты минимальные. От предпринимателей потребуется лишь установить контейнер, при этом каких-то требований к нему нет, главное чтобы туда можно было бросить батарейки. По мере накопления, но не реже одного раза в 11 месяцев вы звоните в отдел экологии и природопользования по телефону 58-40-06 и мы вывезем накопленные МИТ. Никаких затрат по утилизации предприятие нести не будет, - объяснила Лилия Элимелах.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)