Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лилия Элимелах: Эти вредоносные батарейки. Северодвинск и мусор

Начальник отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска Лилия Элимелах провела встречу с предпринимателями города.

Темой разговора стал сбор и   накопление отработанных малогабаритных источников тока (батареек) в организациях Северодвинска. Лилия Элимелах предложила предпринимателям рассмотреть возможность установки в торговых центрах и магазинах ёмкостей для приёма батареек.

Ежегодно на полигоны ТКО с бытовым мусором попадают десятки тысяч тонн малогабаритных источников тока. Их утилизацию осуществляет единственное предприятие в России - челябинский «Мегаполисресурс».

- Малогабаритные химические источники тока, согласно федеральному классификационному каталогу отходов, отнесены ко 2 классу опасности для окружающей среды, то есть являются высокоопасными отходами и подлежат обязательному обезвреживанию или утилизации. Находящиеся в них соли, химические вещества, железо и цветные металлы могут нанести вред не только почве, но и просочиться в грунтовые воды, раствориться в воздухе. Одна пальчиковая батарейка загрязняет 400 л воды и участок почвы площадью в 20 квадратных метров. Чтобы не расплачиваться за беспечность собственным здоровьем, питательные элементы необходимо сдавать в пункт приёма отработанных батареек, - отметила она.

Лилия Элимелах привела примеры по Северодвинску. Только в масштабах города в 2018 году от населения было принято более 3500 кг отработанных батареек. Напомним, приём МИТ от населения в городе корабелов начался в конце 2014 года, когда в жилищно-эксплуатационных участках управляющих компаний установлено 24  контейнера «Экобокс» для безопасного сбора у населения Северодвинска отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек.

- Сделать полезное дело может каждый, установив ящик для накопления МИТ в своей торговой точке. Затраты минимальные. От предпринимателей потребуется лишь установить контейнер, при этом каких-то требований к нему нет, главное чтобы туда можно было бросить батарейки. По мере накопления, но не реже одного раза в 11 месяцев вы звоните в отдел экологии и природопользования по телефону 58-40-06 и мы вывезем накопленные МИТ. Никаких затрат по утилизации предприятие нести не будет, - объяснила Лилия Элимелах.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

07 сентябрь 08:20 | : Экономика

Главные новости


"Ангел" и ад. Древарх как новый герой Поморья
СРОЧНО: В Архангельск приходит новый владыка. Митрополит Даниил переведен в Курганскую область
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (55)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20