Северная железная дорога обеспечивает перевозки угля к отопительному сезону

Завоз топлива в рамках подготовки к отопительному сезону осуществляется с июля 2019 года и на сегодняшний день выполняется в плановом режиме, сообщается в пресс-релизе РЖД, поступившем в редакцию ИА RUSNORD.
За 7 месяцев 2019 года в адреса предприятий ЖКХ, расположенных в границах СЖД перевезено 1,1 млн. тонн угля, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3,9%. До конца 2019 года планируется обеспечить перевозку еще 654,4 тыс. тонн.
В Управлении Северной железной дороги 22 августа прошел региональный координационный совет по вопросам организации перевозок угля в рамках подготовки к отопительному сезону с участием представителей региональных органов исполнительной власти, предприятий ЖКХ, поставщиков энергоресурсов.
– Четкое решение вопроса своевременной доставки топливно-энергетических ресурсов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и объектам социальной сферы в преддверии отопительного сезона 2019-2020 года является одной из приоритетных задач производственной деятельности Северной железной дороги и находится под постоянным контролем, – подчеркнул начальник СЖД Валерий Танаев.
Уголь доставляется 53 предприятиям ЖКХ, расположенным в границах Северной железной дороги, крупнейшие из которых находятся в Республике Коми, Архангельской, Костромской областях. Поставки идут с Красноярской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Казахстанской, Северной железных дорог.
– Мы находимся в постоянном взаимодействии с грузополучателями и имеем информацию, что объемы перевозок топлива, а также их запасы на складах соответствуют плановым значениям, – отметил начальник Северного территориального центра фирменного транспортного обслуживания Андрей Сидоров.
Железнодорожники предложили органам власти субъектов РФ и поставщикам топливно-энергетических ресурсов для ЖКХ усилить взаимодействие: в период отопительного сезона не реже двух раз в месяц информировать железную дорогу о нормативных и фактических запасах угля на предприятиях ЖКХ. Это позволит оперативно принимать исчерпывающие меры для беспрепятственной доставки топлива в заявленных объемах потребителям.