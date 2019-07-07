Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северная железная дорога обеспечивает перевозки угля к отопительному сезону

Завоз топлива в рамках подготовки к отопительному сезону осуществляется с июля 2019 года и на сегодняшний день выполняется в плановом режиме, сообщается в пресс-релизе РЖД, поступившем в редакцию ИА RUSNORD.

За 7 месяцев 2019 года в адреса предприятий ЖКХ, расположенных в границах СЖД перевезено 1,1 млн. тонн угля, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3,9%. До конца 2019 года планируется обеспечить перевозку еще 654,4 тыс. тонн.

В Управлении Северной железной дороги 22 августа прошел региональный координационный совет по вопросам организации перевозок угля в рамках подготовки к отопительному сезону с участием представителей региональных органов исполнительной власти, предприятий ЖКХ, поставщиков энергоресурсов.

– Четкое решение вопроса своевременной доставки топливно-энергетических ресурсов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и объектам социальной сферы в преддверии отопительного сезона 2019-2020 года является одной из приоритетных задач производственной деятельности Северной железной дороги и находится под постоянным контролем, – подчеркнул начальник СЖД Валерий Танаев.

Уголь доставляется 53 предприятиям ЖКХ, расположенным в границах Северной железной дороги, крупнейшие из которых находятся в Республике Коми, Архангельской, Костромской областях. Поставки идут с Красноярской,  Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Казахстанской, Северной железных дорог.

– Мы находимся в постоянном взаимодействии с грузополучателями и имеем информацию, что объемы перевозок топлива, а также их запасы на складах соответствуют плановым значениям, – отметил начальник Северного территориального центра фирменного транспортного обслуживания Андрей Сидоров.

Железнодорожники предложили органам власти субъектов РФ и поставщикам топливно-энергетических ресурсов для ЖКХ усилить взаимодействие: в период отопительного сезона не реже двух раз в месяц информировать железную дорогу о нормативных и фактических запасах угля на предприятиях ЖКХ. Это позволит оперативно принимать исчерпывающие меры для беспрепятственной доставки топлива в заявленных объемах потребителям.

 

23 август 15:44 | : Экономика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (188)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20