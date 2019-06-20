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Реальный мусор. ОНФ продолжает бороться с незаконными свалками в Архангельске

Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в администрацию Архангельска, а также в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой принять меры по ликвидации захламления территории на улице Усть-Двинской в областном центре.

«Большое количество твердых бытовых отходов образовалось на данной территории в результате складирования снега после зимней уборки улиц. Это место было санкционировано властями под полигон для снега, однако свалка ТБО здесь предусмотрена не была. К сожалению, психология отдельных людей такова, что если они видят разбросанный мусор, то считают, что это свалка, а поэтому можно привезти сюда и свой. В данном районе города много частных домов, гаражных кооперативов. По всей вероятности, граждане несут или везут сюда в ночное время мешки с мусором, ненужную утварь», – прокомментировала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина.

По мнению общественников, на данной территории должны быть установлены информационные стенды, запрещающие складирование отходов ТБО. 

16 август 11:34 | : Экономика

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