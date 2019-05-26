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Ужин на костре. В Коряжме на двое суток всему городу отключат газ

Администрация муниципального образования "Город Коряжма" извещает о полном прекращении подачи природного газа населению и предприятиям города Коряжма с 8 часов 00 минут 21 августа 2019 до 10 часов 00 минут 23 августа 2019 года.

Как пояснила городская администрация, причина отключения - проведение ремонтных работ на газораспределительных сетях. Это при том, что многие квартиры оборудованы газовыми плитами.

P.S. В это же время архангелогородцы жалуются, что им на ночь отключают воду… неблагодарные.

(по материалам tk-online)

 

08 август 12:47 | : Экономика / Скандалы

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