Архангельская область: Экватор программы капремонта-2019 пройден!

Июль – один из самых «жарких» периодов для Фонда капремонта Архангельской области. Время, когда и руководство, и инженеры Фонда, и подрядные организации максимально сосредотачиваются на выполнении ремонтных работ. В первую очередь, это касается капремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, фасадов, крыш.
«Сегодня мы можем говорить о том, что нами пройден экватор программы капремонта 2019 года – по обоим реализуемым нами пер6ечням работ – основному и резервному – на 50% завершены работы по домам, на 55% - по видам работ. Если перевести все это в цифры, то они будут выглядеть так: из более чем 700 видов ремонтных работ, которые нами были предусмотрены в задачах текущего года, полностью готовы и приняты комиссиями 415. Это 238 многоквартирных домов», - констатирует директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. Эти цифры он озвучил в ходе прямого эфира программы «Открытая среда» на «Радио Поморье» 24 июля.
Если сравнивать результаты с прошлым годом, то, по словам Александра Викторовича, наметилось увеличение порядка 10% по выполнению программы капремонта. В прошлом году в этом же месяце он был поменьше. Хотя, считает Бараев, планка, которую поставили себе изначально, не достигнута. Так, на 2019 год планировалось отремонтировать 128 систем теплоснабжения в многоквартирных домах. В итоге ремонтируем 85 – на остальные не заявились подрядные организации.
«Уже полностью сданы 9 систем теплоснабжения, 11 близки к завершению, еще 57 находятся в разной степени готовности, - констатирует Александр Бараев. – По ремонту теплоснабжения мы проводим еженедельные совещания – и с нашими инженерами, и с подрядчиками, - сегодня на этом виде работ сосредоточено самое большое внимание. К началу отопительного сезона все наши объекты, где ремонтируются системы отопления, должны быть завершены».
Отметим, что капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, куда помимо сетей теплоснабжения относятся сети горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) и электроснабжения, составляет половину всего объема программы капитального ремонта. Более 50% этих видов работ из плана 2019 года уже приняты комиссиями.
Стоит отметить, что Фонд и наши подрядные организации при выполнении таких работ постоянно сталкиваются с недопусками в помещения собственниками. Инженеры Фонда и подрядчиков стараются прорабатывать эти вопросы с управляющими компаниями и муниципальными образованиями, в ряде случаев это получается, но есть большой процент домов, где произведен не стопроцентный ремонт. Стопроцентный – это когда все стояки поменяны. А если есть отказ хоть от одного собственника – все, стояк не меняется.
По пилотному проекту утепления фасадов вентилируемыми панелями «Термолэнд», который Фонд начал реализовывать в 2018 году, завершены работы по более, чем 20 объектам из 31, остальные имеют степень готовности от 45 до 95%. Большая часть домов отремонтирована в Северодвинске, 3 в Новодвинске и только один будет реализовываться в Архангельске.
По программе замены лифтового оборудования в 2019 году запланировано поменять 220 лифтов – 100 в Архангельске, 108 в Северодвинске и 12 в Новодвинске. В настоящее время 84 северодвинских лифта после замены введены в эксплуатацию, 24 единицы находятся в работе. Здесь работы идут с опережением графика. В конце третьего квартала текущего года весь объем работ по данному муниципальному образованию будет завершен. В Архангельске работы идут в четком соответствии с графиком, который подразделен на четыре этапа. Полностью завершен первый этап, в работе находятся 24 единицы лифтового оборудования. К концу августа подрядная организация – ООО «ЩЛЗ» - планирует закрыть второй этап. Полностью же работы по всем 100 лифтам будут завершены в первом квартале 2020 года.
Согласно последних данных, предоставленных отделом контроля Фонда, 100-процентное выполнение программы капремонта-2019 по основному перечню достигнуто по Ленскому району. Высокие показатели – порядка 60% - в Вельском, Вилегодском, Онежском, Плесецком и Устьянском районах области. По резервному списку, формируемому из экономии в конкретных МО, лидируют Устьянский (83%), Вилегодский (75%) и Холмогорский (67%) районы.
Только за июль комиссиями приняты 37 объектов:
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
ХВС, ГВС, ВО, ТСН:
ЛИФТЫ:
ФАСАДЫ:
ФУНДАМЕНТЫ:
КРЫШИ:
Токарные станки по металлу являются очень востребованными металлорежущими машинами. Приобрести их по выгодной цене можно на сайте stanros.ru. Высокое качество, большой выбор.