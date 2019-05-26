Будущее мусора в Архангельской области: новая концепция

Новую территориальную схему размещения полигонов ТКО презентовали вчера журналистам в правительстве Архангельской области. Отметим, что одно только приглашение на встречу с региональным министром природных ресурсов и ЛПК Александром Еруликом встретило негативную реакцию в соцсетях… пользователи изначально не верили, что будут допущены все желающие. Хотя послушать было что…
Издание «Регион29»:
По словам Александра Ерулика, общее расчётное количество ТКО, образующихся на территории области составляет 523 тысячи тонн в год, или, другими словами, 3,8 миллиона кубометров. Если говорить про нормативы накопления, то они определены как для физических, так и юридических лиц. Для населения они также дифференцированы относительно городских и сельских поселений, а также относительно типов домовладений.
Что касается строительства новых объектов в рамках терсхемы, то до 2024 года региональный оператор должен будет построить 15 инсинераторов (установка для термического уничтожения ТКО) на удалённых территориях и 31 пункт временного накопления мусора. На этих специально отведённых площадках отходы будут хранится до 11 месяцев, а затем вывозиться для последующей переработки.
— Это сделано для того, чтобы как можно сильнее сократить потенциальные платежи для населения, — отдельно отметил Александр Ерулик.
Наиболее масштабные проекты в рамках новой терсхемы — три мусороперерабатывающих комплекса, которые также должны быть возведены до 2024 года.
Первый из них — это объект для агломерации Архангельск — Северодвинск — Новодвинск, включающий мусоросортировочный комплекс, площадку биокомпостирования и полигон. Его перспективное местоположение — Приморский район, 30-й километр по трассе М-8. Строительство объекта запланировано на 2021 год. Также на опорном объекте регоператора в дальнейшем предусматривается утилизация пластика.
На утверждение межмуниципального объекта, а не варианта с тремя различными полигонами, который также обсуждался, повлияло сразу несколько факторов. Это рекомендации общественной комиссии, невозможность утилизировать мусор «напрочь» — а, значит, необходимость его где-то хранить, и правила минстроя, запрещающие строительство новых объектов ТКО в черте городов.
— И ещё одна ремарка. Если вы посчитаете, даже если на коленке посмотрите, сколько стоит создание трёх объектов в трёх городах с учётом требований, с учётом необходимости модернизации полигонов, то эти цифры будут значительно превышать существующие объёмы инвестиции и это всё отразится в тарифах для населения, — рассказал министр.
Что касается двух прочих мусороперерабатывающих комплексов, то один из них построят в Вельском районе. Это будет аналог объекта для агломерации, только меньшей мощности. Он примет отходы из пяти районов — Няндомского, Коношского, Шенкурского, Вельского и Устьянского. Строительство запланировано на 2021 год.
Третий комплекс начнут возводить в Котласе в 2022 году. На нём, помимо прочего, планируется наладить производство гофрокартона. Для этой цели на объект будут отправлять всю собранную макулатуру на объектах Архангельской области.
Особо было отмечено, что акцент новой концепции сделан именно на раздельном сборе мусора и его дальнейшей переработке. Так, рекомендовано использовать в жилых кварталах только два контейнера – для мокрого и сухого мусора, а также собирать отходы целлюлозно-бумажной промышленности вне контейнерных площадок (как вариант - «БумагаМобиль»).
Кстати, этой встречей фактически был дан старт широкому общественному обсуждению проведению мусорной реформы в регионе. Осталось понаблюдать, не перерастет ли она снова в сугубо политическую…