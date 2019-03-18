Стон о "Поморском гектаре". Как в Архангельской области сельхозземли делили

С апреля текущего года в недрах областного Собрания «блуждает» законопроект, которым предлагается дать возможность гражданам РФ и юридическим лицам бесплатно получить в собственность земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
Авторами выступили депутаты Арсентьев, Завьялов, Калинин и Сергеева. С содержанием законопроекта можно ознакомиться на официальном сайте областного Собрания: http://www.aosd.ru/session/SessionsDocuments/Prepared/7/8/2305/1_36.pdf.
Судя по публикациям, которые ранее появлялись в региональных СМИ, идею введения своеобразного «Поморского гектара» озвучил на одной из сессий областного парламента коряжемский депутат Калинин в ходе обсуждения стратегии развития региона до 2035 года. Он же вносил соответствующую поправку, которая, естественно, депутатским большинством была отклонена.
Стоит отметить, что архангельские депутаты не являются первопроходцами в разработке законопроекта о «бесплатном гектаре». Изначально такая идея была оформлена на федеральном уровне в виде нашумевшего закона «о дальневосточном гектаре». Затем подобную практику стали перенимать и другие субъекты РФ, тем более, что федеральное законодательство в области оборота сельхозземель позволяет это делать.
В соседней Вологодской области, например, закон о «Вологодском гектаре» вступил в силу 1 апреля 2019 года. Несмотря на весьма «несерьезную» дату, закон соседнего субъекта вполне успешно реализуется. Об этом чуть ниже.
Как ни странно, но, судя по срокам подготовки архангельского законопроекта к рассмотрению на сессии, перспективы его принятия весьма туманны. Собственно об этих перспективах в основном и шла речь на прошедшем в областном Собрании «круглом столе» по вопросам использования сельскохозяйственных земель и контрольных мероприятиях в этой сфере.
Как следует из выступлений представителей региональных министерств по имуществу и по агропромышленному комплексу, область просто не готова к принятию данного закона. Чиновники регионального правительства весьма скептически относятся не только к предлагаемым в законопроекте механизмам предоставления земельных участков, но и к самой его идее.
Чтоб вам было понятно, законопроект предусматривает создание специальной электронной информационной системы, куда будут заноситься данные о наличии неиспользуемых земель сельхозназначения, и через которую любой желающий может, что называется, «застолбить» заинтересовавший его земельный участок. Пройдя определенные процедуры, установленные федеральным законодательством, заинтересованное лицо получает соответствующий сертификат и может регистрировать участок в собственность. При этом, как следует из законопроекта, кадастрирование и межевание земельного участка производится заинтересованным лицом за свой счёт до получения его в собственность. Казалось бы, чего уж проще? Но…
Как выяснилось, неиспользуемых сельхозземель в регионе немерено. В прямом и переносном смысле. В переносном – их очень много, значительно больше, чем тех, что хоть как-то используются. В прямом – инвентаризация площадей в полном объеме не проводилась ни в одном сельском муниципальном образовании со времен царя Гороха. Поэтому и земли в фонде перераспределения, из которого, судя по законопроекту, планировалось предоставлять участки, практически нет.
Итоги обсуждения законопроекта на «круглом столе» весьма удручающие – чиновники нашли столько трудностей и «рисков» закона, что и проводить подготовительную работу для его принятия и эффективной реализации, видимо, не считают целесообразным. Как всегда, определяющим стал аргумент – у муниципалитетов денег на инвентаризацию земельного фонда нет, а область им в этом вопросе помочь не может. Мол, закон не разрешает. Вот и все! И дальше можно не суетиться. Как пел Высоцкий, «живи себе нормальненько – есть повод веселиться…»!
Примечательно, что на последней в уходящем политическом сезоне сессии областного Собрания хоть и в первом чтении, как бы наполовину, но был принят закон об отмене исключительных случаев выделения лесосеки для нужд муниципалитетов и сельхозпредприятий. И чиновники регионального правительства, и депутатское большинство законопроект поддержали, потому что областная прокуратура в ходе проведения контрольных мероприятия выявила прям огромное количество нарушений использования полученного по исключительным случаям леса. Кому выгоден закон и его последствия – вопрос отдельный. Но подход, судя по всему, тот же, что и к распоряжению неиспользуемыми сельхозземлями. Нет лесосеки – нет нарушений и необходимости контроля. Вот и земли – в натуре есть, а сколько их и где, толком никто не знает. А раз не знает, то и спросить не с кого и не за что. Тут уж и советская частушка весьма уместна: «Мы не сеем, мы не пашем…».
P.S. По информации официального сайта проекта «Вологодский гектар» (www.gektar35.ru):
«С 1 апреля 2019 года земельные участки в Вологодской области площадью от 1 до 100 га предоставляются гражданам и юридическим лицам Российской Федерации в собственность на безвозмездной основе для занятия сельскохозяйственной деятельностью. Главная цель проекта – задействовать земли сельхозназначения в регионе, которые давно не используются. В данный момент он реализуется на территории трех районов: Вашкинского, Вожегодского, Никольского. Для него создана специальная информационная система - gektar35.ru , здесь можно выбрать участок земли и подать заявку онлайн. В 2019 году к программе планируют подключить еще три района.
«Проект востребован, сегодня большое количество заявок в работе. 86 пакетов документов на первом этапе уже собраны. По поручению Губернатора мы запускаем второй этап проекта, претенденты на участие в нем - Вытегорский, Бабаевский и Харовский районы. Сегодня мы специально приехали в Харовский район, чтобы посмотреть его готовность к реализации второго этапа. Пообщались с главами сельских поселений, с руководителями сельхозпредприятий, фермерами. Район готов, здесь уже выбрано более 500 га из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения для включения в эту систему. Интерес к этому проекту у харовчан есть», - рассказал Эдуард Зайнак.
По словам главы района Ольги Миролюбовой, в настоящее время уже определены земли для проекта – 587 га, контуры их обозначены, данные переданы в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области. В ближайшее время специалисты включат контуры земель в информационную систему, и россияне смогут увидеть, какие участки можно выбрать в Харовском районе.
Осенью законопроект о реализации второго этапа проекта планируется внести на рассмотрение депутатов ЗСО. Если его одобрят, то россияне смогут выбирать гектары еще в трех районах: Вытегорском, Бабаевском и Харовском.
Напомним, что на 1-м этапе проекта подано более 400 заявок. Первый сертификат на «вологодский гектар» Глава региона Олег Кувшинников вручил семье фермеров из Никольского района. И второй 25 июня 2019 года заместитель Губернатора Эдуард Зайнак вручил жителю Санкт-Петербурга».
(на иллюстрации: самый известный в мировой литературе пахарь-землевладелец)