Архангельская область не попала в список самых грязных регионов России

Впрочем, как и чистых, там оказались Тамбовская и Белгородская области, а также Алтайский край и Республика Алтай.
Ну, а в позорный список самых-самых «грязнуль» вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
Архангельская область заняла 36 место, обогнав по чистоте Татарстан, Ставрополье и Новосибирскую область.
Этот рейтинг составила общественная организация «Зеленый патруль».
Главной причиной загрязненности перечисленных регионов экологи назвали пробуксовку с введением «мусорной реформы», которую объявил президент Путин. Впрочем, он же высказался против роста тарифов для рядовых граждан на вывоз бытовых отходов, «иначе будет не реформа, а профанация».