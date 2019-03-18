Обратная связь: Более 3300 человек получили в мае консультации по вопросам капремонта в Архангельске

Поток граждан, желающих получить личную консультацию по вопросам капремонта, начисления взносов, розыска оплат или любым другим темам, касающимся отношений Фонда капремонта Архангельской области и собственников жилых помещений, в офисе Фонда на улице Урицкого, 1 в Архангельске не иссякает никогда. И так – все пять лет работы Фонда.
Личный прием на Урицкого, 1, офис 402/1 с 9 утра до 17 часов ежедневно по рабочим дням ведут специалисты финансового отдела Фонда. Только в мае консультации получили 1062 человек.
А те, кто не могут прийти в офис лично, могут дозвониться и задать свои вопросы на телефон «горячей линии» 8(8182)68-15-25. В мае этой возможностью воспользовались 2243 человека.
Мы считаем, что разъяснительная работа с гражданами – важная часть нашей деятельности и всегда готовы ответить на все вопросы.
Перечислим основные вопросы, с которым к нам идут люди:
- смена собственников (если вы купили квартиру – не поленитесь прийти в офис Фонда капремонта и сделать об этом отметку, чтобы квитанции приходили на ваше имя),
- расчет льгот, в том числе – льгот по достижении возраста 70 и 80 лет (размер льготы рассчитывают сотрудники финотдела Фонда, а начисления производятся в отделах социальной защиты населения округов/муниципальных образований),
- областной закона, согласно которому дома, в которых менее пяти квартир, исключаются из региональной программы (закон принят на последней сессии Архангельского областного собрания депутатов и вступает в силу с 1 января 2020 года. С этого времени собственникам будет производиться возврат начислений согласно Положения о возврате денежных средств, которое будет принято Правительством области),
- розыск оплат (бывает, что человек платит, а оплаты «зависают», обычно это случается из-за того, что при оплате через онлайн-сервисы не указывается лицевой счет и ФИО собственника. Но паниковать не стоит – все найдется!),
- работы по капремонту МКД (жалобы, протечки, гарантийные случаи и т.п.).
Со списком часто задаваемых вопросов и ответами на них можно ознакомиться здесь: https://fond29.ru/useful-services/faq/
(на фото: прием ведет директор Фонда Александр Бараев)