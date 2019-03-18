Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Обратная связь: Более 3300 человек получили в мае консультации по вопросам капремонта в Архангельске

Поток граждан, желающих получить личную консультацию по вопросам капремонта, начисления взносов, розыска оплат или любым другим темам, касающимся отношений Фонда капремонта Архангельской области и собственников жилых помещений, в офисе Фонда на улице Урицкого, 1 в Архангельске не иссякает никогда. И так – все пять лет работы Фонда.

Личный прием на Урицкого, 1, офис 402/1 с 9 утра до 17 часов ежедневно по рабочим дням ведут специалисты финансового отдела Фонда. Только в мае консультации получили 1062 человек.

А те, кто не могут прийти в офис лично, могут дозвониться и задать свои вопросы на телефон «горячей линии» 8(8182)68-15-25. В мае этой возможностью воспользовались 2243 человека.

Мы считаем, что разъяснительная работа с гражданами – важная часть нашей деятельности и всегда готовы ответить на все вопросы.

Перечислим основные вопросы, с которым к нам идут люди:

- смена собственников (если вы купили квартиру – не поленитесь прийти в офис Фонда капремонта и сделать об этом отметку, чтобы квитанции приходили на ваше имя),

- расчет льгот, в том числе – льгот по достижении возраста 70 и 80 лет (размер льготы рассчитывают сотрудники финотдела Фонда, а начисления производятся в отделах социальной защиты населения округов/муниципальных образований),

- областной закона, согласно которому дома, в которых менее пяти квартир, исключаются из региональной программы (закон принят на последней сессии Архангельского областного собрания депутатов и вступает в силу с 1 января 2020 года. С этого времени собственникам будет производиться возврат начислений согласно Положения о возврате денежных средств, которое будет принято Правительством области),

- розыск оплат (бывает, что человек платит, а оплаты «зависают», обычно это случается из-за того, что при оплате через онлайн-сервисы не указывается лицевой счет и ФИО собственника. Но паниковать не стоит – все найдется!),

- работы по капремонту МКД (жалобы, протечки, гарантийные случаи и т.п.).

Со списком часто задаваемых вопросов и ответами на них можно ознакомиться здесь: https://fond29.ru/useful-services/faq/

(на фото: прием ведет директор Фонда Александр Бараев)

01 июнь 07:38 | : Экономика

Видеозал


Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
Администрация города Архангельска приносит извинения участникам сорванного мероприятия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (6)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20