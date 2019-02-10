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Ландшафтный дизайнер в Архангельске: творческая профессия при скромной оплате

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, ландшафтный дизайнер в Архангельске в среднем получает 36 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 67 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 55 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 35 000 рублей, в Сыктывкаре – 38 000 рублей, в Петрозаводске - 37 000 рублей в месяц.

Заметки профессионала:

Ландшафтный дизайнер – это профессия для творческих людей. Если вы обладаете хорошим вкусом, умеете рисовать, любите природу и не боитесь иногда работать руками, у вас хорошо развита интуиция, то эта специальность для вас. Основные функции такого специалиста заключаются в следующем:

- создание дизайна приусадебных участков;

- озеленение городских парков;

- проектировка и наполнение зимних садов;

- озеленение помещений.

Ключевые этапы работы: Беседа с клиентом. Составление эскиза будущего рая. Разработка ландшафтного проекта. Воплощение до конечного результата.

Преимущества профессии:

- творческая работа, которая принесет удовлетворение от воплощенных вами идей.

- работа на свежем воздухе и на природе, благодаря чему у вас всегда будет свежий вид и покой на душе.

- можно экономично обустроить свой сад, зная все оптовые точки поставки материалов и саженцев.

- при больших заказах можно заработать неплохие деньги.

И ее недостатки:

- сезонная работа (зимой вы будете в лучшем случае проектировать зимние сады, в худшем – сидеть без работы и генерировать идеи к лету).

- иногда приходится работать руками, например, обустраивая клумбы и альпинарии (не всем это придется по душе).

- большое количество заказов в летнее время, так, что в этот период работать вы будете «не разгибая спины» в буквальном смысле.

25 март 08:34 | : Экономика

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