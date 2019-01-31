Фонд капремонта Архангельской области: Собственники малоквартирных домов получат деньги обратно

Принятый на февральской сессии облсобрания в первом чтении закон, по которому из региональной программы исключаются дома с количеством квартир менее пяти, вызвал большой резонанс в районах Архангельской области. Что не удивительно – в наших населенных пунктах таких малоквартирных домов много – 3299. Люди уже начали задавать вопросы на форумах и в местные газеты – получат ли они свои деньги, которые в течение пяти лет оплачивали за капитальный ремонт.
Ответ однозначный – получат в полном объеме. Но придется немного набраться терпения: сначала областной закон должен вступить в силу, после чего региональный оператор – Фонд капитального ремонта МКД Архангельской области – начнет формировать реестры на возврат.
О том, как это будет происходить, рассказывает начальник финансового отдела Фонда Юлия Сергеевна КУСТОВА.
- Возвраты денежных средств, оплаченных собственниками помещений в домах, которые исключаются из программы в связи с внесением изменений в областной закон, будут осуществляться в соответствии с порядком, принятым по внесенным в закон изменениям. Во-первых, рассматривается подтверждение оплаченных сумм. Далее, если речь идет об органах местного самоуправления, то будет проведена полная сверка оплат и начислений, и только потом начнется процедура возврата оплаченных денежных средств или зачет оплаченных средств в счет начислений по другим помещениям в других домах.
Если же речь идет о возвратах средств, оплаченных физическими лицами, это будет производиться в общем порядке через заявления на возврат с приложением соответствующих документов:
В соответствие с общим порядком возвраты производятся в течение месяца, однако, если в законе будет прописан иной порядок возврата в сторону увеличения времени ввиду большого количества обратившихся, региональный оператор будет пользоваться этим порядком. В любом случае, собственники, чьи дома по закону будут исключены из регпрограммы, могут быть уверены: свои деньги они получат.
Отмечу, что для Фонда капремонта Архангельской области процедура возврата денежных средств – не новая. Мы осуществляем возврат собственникам, чьи дома признаны аварийными и выведены из регпрограммы. Так, существующий порядок для выплаты денежных средств регоператором на снос аварийного дома позволяет Фонду рассматривать документы и принимать решение в течение полугода. Потому что процедура довольно серьезная и связана с проверкой достоверности документов и их соответствия порядку.
Мы будем собственников уведомлять на своей странице в соцсети ВКонтакте, на сайте Фонда капремонта, а также путем направления уведомительных квитанций, где на обороте будут опубликованы бланк заявления на возврат и сумма, подлежащая возврату. А также перечень документов, которые необходимо будет к этому заявлению приложить.
В случае, если помещением владели разные собственники, и разные собственники, соответственно, совершали оплаты, возврат средств будет производиться Фондом в индивидуальном порядке Чаще всего переход права в таких малоквартирных домах - случай редкий, и все они находятся в малонаселенных пунктах, где людям все про всех известно. Поэтому обращаются сразу и предыдущие собственники – доказывают свои оплаты по данному помещению, и новые. Я, как руководитель финансового отдела, настаиваю на предоставлении документов, подтверждающих совершение оплат именно тем лицом, которое обратилось, - во избежание недоразумений.
Именно поэтому нам и нужно время – для полного анализа всех предоставленных документов.
Что касается тех 76 малоквартирных домов, где уже проведены капитальные ремонты конструктивных элементов, то они, в соответствии с предварительно внесенными поправками в областной закон, останутся в регпрограмме, чтобы компенсировать Фонду уже затраченные на них средства. Если же они захотят выйти из региональной программы, то они должны будут возместить средства, затраченные на них. При полном покрытии расходов дом будет исключен из «котла». Это будет происходить по прописанной в ЖК норме, согласно которой, у собственников не должно быть задолженности перед Фондом. Исключение будут составлять только дома, признанные в обусловленном порядке аварийными либо подлежащими сносу при изъятии земли под федеральные или региональные нужды.
(на фото внизу: Юлия Кустова)