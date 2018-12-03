Почти отличники. Народный фронт оценил работу Фонда капремонта Архангельской области

Фонд капремонта Архангельской области получил оценку «четыре с плюсом» от одного из лидеров Общероссийского Народного Фронта, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды, члена Центрального штаба ОНФ, модератора тематической площадки «Жилье и городская среда» Светланы Викторовны КАЛИНИНОЙ.
«Капремонт вы делаете хорошо – качество работ на уровне. Вы – в десятке лучших по стране», - отметила Светлана КАЛИНИНА по итогам осмотра объектов, которые она проинспектировала. Это дома в Архангельске на ул.Гагарина, 9 (здесь сейчас идут работы по капремонту системы электроснабжения), ул.Урицкого, 31 (фундамент и крыша здесь были отремонтированы с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ согласно ФЗ №185, Фонд же капремонта летом 2018-го года ремонтировал здесь фасад), и пр.Троицкий, 64 (здесь в 2018 году была отремонтирована кровля и утеплена кровля, сделан фасад).
Светлана Калинина обратила внимание на то, что контролирующим органам необходимо предпринимать более активные действия для того, чтобы обязать управляющие компании освободить подвальные и чердачные помещения перед тем, как туда для проведения работ заходят подрядные организации.
«В вонючем подвале работать опасно и не этично по отношению к специалистам, которые выполняют работы. Необходимо заставить УК очистить подвалы до того, как туда придут подрядчики Фонда. Надеюсь, вы услышите меня и впредь ситуация изменится», - отметила Светлана Калинина.
Кроме того, Калинина обратила внимание на то, что основные заказчики региональной программы капремонта – органы местного самоуправления – самоустранились от участия в программе. В то время как, по словам Калининой, должны бы принимать в ней самое живое участие. Надеюсь, что выводы из сказанного все сделают», - сказала Светлана Викторовна, обратившись ко всем участникам «круглого стола» в Архангельске. И порекомендовала ознакомиться с опытом работы органов местного самоуправления с региональным оператором в Тюменской, Белгородской, Омской и Иркутской областях.