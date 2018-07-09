От трусов до окуня. На улицах Архангельска торгуют всем подряд

Только за последние две недели составлено 27 протоколов об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах. Рыба, тюль, очки, трикотаж – товар без каких-либо сертификатов качества реализуют продавцы без санкнижек. Управление торговли и услуг населению призывает горожан не приобретать сомнительные вещи и продукты у продавцов-нелегалов.
В октябре в Архангельске высадился целый «десант» торговцев текстилем и галантереей: свои раскладные столики они размещают в местах скопления людей – у больниц и остановочных павильонов. Товар неизвестного качества не имеет сертификатов, а вернуть его, в случае обнаружения дефекта, не получится вовсе.
- Пожалуй, самый опасный нелегальный товар – это рыба. Ее торговцы, как правило, скупают у браконьеров, никаких анализов в ветлабораториях не делается, условия хранения не соблюдаются. Более того, сами продавцы не имеют санитарных книжек и могут быть больны, чем угодно, вплоть до туберкулеза и лишая. Рыба лежит практически на земле, рядом бегают бродячие собаки. Покупать здесь рыбную продукцию по-настоящему опасно – об этом должны знать все горожане, - подчеркивает начальник управления торговли и услуг населению Ирина Любова.
Управление совместно с полицией регулярно проводит рейды и штрафует нелегальных торговцев, однако сумма штрафа не пугает нарушителей – от 500 до 1500 рублей. Чтобы добиться порядка и обеспечить безопасность населения, администрация Архангельска направила предложения в областное министерство АПК и торговли инициировать ужесточение наказания.
- На наш взгляд, штраф за несанкционированную торговлю должен составлять 50 тыс. рублей, а за повторное нарушение – 100 тыс. рублей. Кроме того, мы считаем, что необходимо вернуть статью, которая позволяла полиции конфисковать товар у нелегальных торговцев. В ходе заседания Координационного совета при министерстве АПК и торговли Архангельской области наши предложения были поддержаны, и региональные власти выразили готовность направить законодательную инициативу, поскольку такого рода решения принимаются на федеральном уровне, - поясняет Ирина Любова.
Необходимо отметить, что запрет не касается продажи излишков сельхозпродукции, выращенной на своих участках или собранных в лесу: овощи, зелень и ягоды продаются частниками на специально отведенных под ярмарки местах вполне легально.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельск)