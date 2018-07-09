"Продавец денег" в Архангельске - зарплата так себе

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, сотрудник кредитного отдела в Архангельске получает в среднем 41 000 рублей. В Москве зарплата данного специалиста достигает 75 000 рублей в месяц.
Ситуация в соседних городах следующая: в Вологде ведущий специалист отдела кредитования получает в среднем 39 000 рублей, в Кирове – 32 000 рублей, в Петрозаводске – 41 000 рублей, в Сыктывкаре – 43 000 рублей, в Мурманске – 48 000 рублей.
Справка: Кредитный специалист занимается оформлением и выдачей кредитов. Он привлекает клиентов, помогает им разобраться в тонкостях кредитования и убеждает воспользоваться займом. По сути, это — продавец денег. Профессия кредитного менеджера весьма востребована на рынке труда. Специалисты по кредитам способствуют совершению покупок здесь и сейчас, тем самым приносят прибыль банкам и магазинам.