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"Продавец денег" в Архангельске - зарплата так себе

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, сотрудник кредитного отдела в Архангельске получает в среднем 41 000 рублей. В Москве зарплата данного специалиста достигает 75 000 рублей в месяц.

Ситуация в соседних городах следующая: в Вологде ведущий специалист отдела кредитования получает в среднем 39 000 рублей, в Кирове – 32 000 рублей, в Петрозаводске – 41 000 рублей, в Сыктывкаре – 43 000 рублей, в Мурманске – 48 000 рублей.

Справка: Кредитный специалист занимается оформлением и выдачей кредитов. Он привлекает клиентов, помогает им разобраться в тонкостях кредитования и убеждает воспользоваться займом. По сути, это — продавец денег. Профессия кредитного менеджера весьма востребована на рынке труда. Специалисты по кредитам способствуют совершению покупок здесь и сейчас, тем самым приносят прибыль банкам и магазинам.

23 октябрь 07:19 | : Экономика

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