В Северодвинске при капремонте фасадов применяют метод нанесения штукатурки механизированным способом

Это технология – не новая в строительстве, но в капремонте фасадов в Архангельской области она используется впервые. «Пионером» стало северодвинское ООО «СтройГрад» - оно ремонтирует сталинку на улице Ленина, 37.
«Технология, применяемая нами, - немецкая. Используется аппарат для замешивания смеси и подачи ее непосредственно к месту производства работ. Установка сама по себе очень миниатюрная, легко транспортируется, работает от электричества. Мы уже отработали эту технологию при строительстве – штукатурили таким способом внутренние поверхности новостроек. Получается быстро, красиво и качественно. Теперь предложили Фонду капремонта Архангельской области применить ее при капремонте фасадов», - объясняет директор ООО «СтройГрад» Андрей БУРАКОВ.
По его словам, преимущества данной технологии очевидны: уменьшаются трудозатраты людей при производстве работ, повышается производительность труда и качество самих работ, при этом сильно сокращаются сроки.
Так, дом на Ленина, 37, площадь которого 2 тысячи квадратных метров, Бураков по штукатурке планирует завершить за 10 дней.
Как и при большинстве фасадных работ, минусовые температуры для технологии нанесения фасадной штукатурки механизированным способом – абсолютное противопоказание. Поэтому после оштукатуривания на Ленина, 37 работы по покраске фасада продолжатся уже весной.
Отметим, что ООО «СтройГрад» уже сдал не один фасад в Северодвинске после капремонта. Его последняя работа – сталинский дом на улице Лесной, 49, который принят комиссией совсем недавно.
«Во всех сталинках есть свои особенности, - поясняет Андрей Бураков. – Здесь, на Лесной, 49 мы столкнулись с тем что необходимо делать гидроизоляцию балконов – этим проектом она не была предусмотрена при строительстве. Поэтому, если вы посмотрите на такие дома, то увидите, что практически везде возле балконов разрушена штукатурка – там годами скапливается влага, и блакон разрушается. Мы сделали везде гидроизоляцию, защитили балконы стяжками. Помимо основных фасадных работ, на этом доме нами заменены водостоки, штукатурка на цокольной части, установлены новые продухи, заменены козырьки над входами в подъезды, организован новый спуск в подвал, установлены новые крыльца в подъездах в бетонном варианте, заменены окна в подъездах».