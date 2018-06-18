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Архангельская область: Новый принцип капитального ремонта крыш

В Архангельской области в плане 2018 года - капитально отремонтировать крыши на 183 многоквартирных домах. По данным отдела контроля Фонда капитального ремонта, 133 переданы в работу, из них уже 75 приняты, на 58 ведутся работы. Контракты по 50-ти кровлям пока находятся в торгах.

Так в Новодвинске с начала года приняты 12 крыш после проведенного капремонта. Последняя – на улице Уборевича, 28. До конца 2018 года в городе бумажников осталось сдать еще одну крышу.

На фото – новая кровля на Уборевича, 28.  В такой вид ее привели специалисты ООО "Архспецмонтаж".  Выполнены работы по капитальному ремонту бесчердачной совмещенной плоской крыши со сменой утеплителя плиты покрытия. Стоимость работ составила 4 458 616,12 рублей.

Отметим, что на 2019 год Фонд капремонта Архангельской области планирует попробовать иначе ремонтировать такие мягкие кровли. В частности, на Пятом Всероссийском съезде операторов капитального ремонта, недавно прошедшем в Перми, коллегами из Уфы была презентована новая технология по ремонту мягких кровель. По сути, можно говорить о реконструкции крыши.

«Это металлический каркас, на котором уложены листы железа, - рассказывает директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ, - мы говорим о металлической кровле с железом толщиной около 2 мм, у которой срок эксплуатации позиционируется в 50 лет минимум. Это очень хороший срок для эксплуатации кровли. К тому же цельнометаллические кровли более ремонтопригодны, ведь сварщики и сам материал, железо, есть в доступе в каждом муниципальном образовании».

Немаловажный фактор – железо само по себе монументально, оно не боится повреждений при чистке крыш. Что актуально для нашего региона с продолжительной снежной зимой. Например, кровля из профилированного железа шириной 0.4 – 0.5 мм требует уж если не ювелирной работы того, кто занимается очисткой, то уж точно определенной сосредоточенности. Такую кровлю повредить достаточно легко – рано или поздно в месте повреждения начнет просачиваться вода. Цельнометаллическую же кровлю пробить лопатой еще надо постараться – ее можно даже колотить, счищая наледь.

«Такая технология при капремонте кровель у нас будет применяться. Не говорю, что вот прямо сразу. Нужно разработать проект, - посмотрим, какие решения проектировщики нам предложат, - поясняет Александр Бараев. - Металл - творческий элемент, с его помощью можно сделать конструктив, арки разные. Если мы делаем такие кровлю на наших в основном безликих домах, то мы можем придать ему определенную фактуру. И этот момент мы тоже хотим учитывать при проектировании, чтобы такая кровля давала какую-то приятность глазу. То, что делают в Уфе и других регионах вместо мягких кровель, - интересно и нестандартно. Повторюсь, вопрос требует изучения с нашей стороны, но применить такую технология у нас было бы очень здорово!».

10 октябрь 07:28 | : Экономика

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