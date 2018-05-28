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Догорай, моя лучина. Архангельскую область ожидают темные зимы и отмена льгот на электроэнергию

В добавлении к пенсионной реформе, правительство РФ решило пойти на еще одну заведомо непопулярную инициативу – ввести социальные нормы потребления электроэнергии.

Предложенная схема предусматривает соцнорму в 300 кВт*ч в месяц по базовому тарифу, свыше - по повышенному, а больше 500 кВт*ч - "по экономически обоснованному", однако объем фиксируется не на человека, а на домохозяйство (квартиру). Не очень понятно, каким будет расчет для жителей еще сохранившихся коммуналок с единым общим счетчиком… но наблюдатели уже не ждут ничего хорошего.

При этом для отдельных категорий граждан, нуждающихся в соцподдержке, предусматриваются субсидии. Правительство также может сократить число категорий потребителей, считающихся населением, и поэтапно довести понижающий коэффициент от 0,7 до 1, что означает постепенную отмену льготных тарифов для жителей сел и квартир с электроплитами и электроотоплением.

Сейчас население судорожно считает, сколько же оно потребляет электроэнергии в месяц. Уже ясно, что при своих могут остаться одинокие и малосемейные, когда в пролете обязательно будут многодетные. Не выгодно будет прописывать к себе даже ближайших родственников, что вряд ли благотворно скажется на внутренней обстановке в российских семьях.

Замглавы ФАС Виталий Королев сообщает, что на жителя России в среднем приходится 89 кВт*ч в месяц, однако в некоторых регионах показатель существенно выше (около 225 кВт*ч в Иркутской области). Очевидно, что в Архангельской области ее ранними сумерками в осенне-зимний период потребление тоже гораздо выше, чем в среднем по стране.

02 октябрь 13:47 | : Экономика / Скандалы

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