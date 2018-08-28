Арктические суда должны перейти на более экологичное топливо

Альянс «Чистая Арктика» приветствует совместное заявление Президента России Владимира Путина и Президента Финляндии Саули Ниинистё о необходимости перехода на более экологичное судовое топливо в Арктических широтах.

August 28, 2018 by Анна Киреева http://bellona.ru/2018/08/28/arkticheskie-suda-dolzhny-perejti-na-bolee-ekologichnoe-toplivo/

«Господин президент только что сказал о необходимости перехода на более экологичное топливо в Арктике, это абсолютно правильное предложение», - прокомментировал слова президента Финляндии Владимир Путин.

Выступая от лица Альянса, Алексей Книжников (WWF России) заявил, что риски использования остаточного судового топлива в Арктике слишком высоки.

«Мы приветствуем точку зрения Президентов России и Финляндии, а также их стремление к переходу на более чистое топливо в Арктическом судоходстве. Теперь мы ожидаем обновления официальной позиции Российской Федерации по использованию остаточного судового топлива, и надеемся, что это произойдет к октябрю 2018, когда в Лондоне состоится встреча Международной Морской Организации (IMO) - MEPC73», - заявил Книжников.

По словам менеджера проектов Bellona в области морского судоходства в Арктике Сигурда Энге (Sigurd Enge), запрет на использование судового остаточного топлива (СОТ) в Арктике является хорошим первым шагом, который решит проблему нефтеразливов при судоходстве и транспортировке нефти. Однако эксперта беспокоит, что в качестве альтернативы называется сжиженный природный газ (СПГ), что не является идеальным выходом из ситуации, поскольку не решает проблему выброса парниковых газов.

Ввод запрета на использование СОТ в Арктике открывает новые возможности использования более экологичного топлива. Но если сделать использование СПГ обязательным вместо СОТ, то проблему не решить.

«Господа Президенты, если вы хотите решить проблему выбросов сажи в Арктике, то запрет на использование СОТ приведет к поиску и внедрению новых решений. Использование СПГ может быть временным, переходным решением для Арктики, но не для планеты. Это ископаемое топливо, которое никак не способствует достижению цели ограничения роста температуры до двух градусов», - уверен Энге.

Для справки:

На сегодняшний момент самое распространенное судовое топливо, используемое в Арктике – это судовое остаточное топливо (СОТ) – самое грязное судовое топливо.

Использование СОТ, а также его перевозка судами в Арктике связано с двумя серьезными рисками. Во-первых, в случае нефтеразлива его практически невозможно собрать из-за высокой вязкости. Кроме того, в удаленных районах Арктики не хватает сил и средств для ликвидации разливов. Во-вторых, проблема заключается в выбросах черного карбона (сажи) при сжигании СОТ судами. При оседании на снег и лед, сажа ускоряет их таяние.

В апреле 2018 года Комитет по Охране Морской среды IMO решил рассмотреть возможность запрета использования СОТ в Арктике. Встреча Комитета пройдет во второй половине октября в Лондоне.

До сих пор Россия не поддерживала запрет на использование и перевозку СОТ в Арктических акваториях. Россия относилась к запрету СОТ как к крайней мере, предпочитая минимизировать возможные негативные последствия от его использования.

Альянс «Чистая Арктика» ведет кампанию по запрету на использование и транспортировку СОТ в Арктике. Российская государственная судоходная компания «Совкомфлот» также заявляла о необходимости отказа от топлива на основе нефти в Арктике. Компания «Газпромнефть», занимающаяся разведкой месторождений углеводородов, добычей и реализации нефти и газа, а также производством и сбытом нефтепродуктов, ожидает, что отказ от использования СОТ в Арктике может произойти в 2025 году.

Альянс «Чистая Арктика» состоит из общественных организации, работающих над отказом от использования СОТ в качестве судового топлива в Арктике. Среди участников Альянса WWF, Greenpeace, Bellona, Friends of the Earth и многие другие организации.

Альянс «Чистая Арктика» запускает международную кампанию, целью которой является защита Арктики от угроз и рисков, вызванных использованием судового остаточного топлива. Эта кампания на сегодняшний день стремиться достичь юридически закрепленного соглашения по отказу от использования СОТ в качестве судового топлива в арктических водах к 2020 году. Альянс «Чистая Арктика» возглавляет эту кампанию.