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"Мусорный" детектив разворачивается в Архангельской области - куда ушел состав со ст. "Люберцы-2"?

Разыскивается железнодорожный состав с подмосковным мусором, вышедший со станции Люберцы-2… куда-то в сторону севера.

Расследование ведет УРДОМА Online:

Возможно состав прошёл через Шиес в республику КОМИ. По другой версии этот и другие составы стоят на пол пути к Архангельской области, остановлены до 9 сентября.

По документам - строительные материалы.

Будем благодарны любой информации.

Впрочем, по мнению наблюдателей, вся это мусорная история не более чем повод отвести глаза избирателей в протестном регионе от пенсионной реформы.

Подробности в ближайших Итогах недели.

    

24 август 10:50 | : Экономика / Скандалы

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