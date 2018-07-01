"Мусорный" детектив разворачивается в Архангельской области - куда ушел состав со ст. "Люберцы-2"?

Разыскивается железнодорожный состав с подмосковным мусором, вышедший со станции Люберцы-2… куда-то в сторону севера.
Расследование ведет УРДОМА Online:
Возможно состав прошёл через Шиес в республику КОМИ. По другой версии этот и другие составы стоят на пол пути к Архангельской области, остановлены до 9 сентября.
По документам - строительные материалы.
Будем благодарны любой информации.
Впрочем, по мнению наблюдателей, вся это мусорная история не более чем повод отвести глаза избирателей в протестном регионе от пенсионной реформы.
Подробности в ближайших Итогах недели.