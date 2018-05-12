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Серьезный разговор. Александр Фролов: Нам необходима комплексная застройка территорий

Председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов накануне Дня строителя рассказал о перспективах строительной отрасли региона и Архангельска в интервью ГТРК «Поморье».

- В Архангельской области за четыре года построено почти 1,5 млн кв. м нового жилья. За последние пять лет в регионе сдали больше на 20% - почти 400 тыс. кв. м. В Архангельске за 4 года введено в строй почти 370 тыс. кв. м жилья. При этом прирост по сравнению с 2014 годом – 55%. Это хорошие темпы. По оптимистическим прогнозам, в 2019 году в регионе будет сдано около 400 тыс. кв. м, в Архангельске – порядка 130 тыс. кв. м. Только холдинг «Аквилон Инвест» строит сейчас в регионе более 200 тыс. кв. м, и есть задел еще по 9 проектам более чем на 100 кв. м, - рассказал Александр Фролов.

Если говорить об области, то стоит задача увеличить объем ввода нового жилья к 2024 году до 600 тыс. кв. м. Но нужно понимать, что есть законы рынка. Спрос рождает предложение. Строится ровно столько жилья, сколько будет приобретено гражданами или профинансировано государством. Любой «перегрев» рынка может привести к серьезным последствиям: это и брошенные стройки, и обманутые дольщики. Допустить этого нельзя. Чтобы девелоперы уверенно наращивали объемы строительства, они должны быть уверенны, что «правила игры» на региональном уровне остаются одинаковыми для всех. Это, прежде всего, касается выделения земли, а также различных госпрограмм по обеспечению участков инженерной инфраструктурой.

О том, как  руководитель компании-лидера строительной отрасли региона видит пути решения проблем стоящих перед девелоперами-застройщиками, о реализованных и новых проектах и планах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске – смотрите 10 августа в программах ГТРК «Поморье» на канале «Россия24»: с 7 до 8 часов «Доброе утро, Поморье!», с 20 до 21 часа – «Эксперт».

    

09 август 17:32 | : Экономика

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