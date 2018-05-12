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"Травить изволите?". Жители Ленского района протестуют против подмосковного мусора

Жители Поморья обеспокоены строительством очередного мусорного полигона в Архангельской области, теперь в Ленском районе. Запись в группе «Жесть в Архангельске» (социальная сеть Вконтакте):

Это беда. Архангельскую область превратят во всероссийскую свалку отходов: замгубернатора Фоменко признался

Бывший столичный ГНК-шник, а ныне заезжий замгубернатора Архангельской области Фоменко прокомментировал превращение Архангельской области во всероссийскую свалку, признав начало работ в Ленском районе без общественных слушаний.
От комментария веет махровым чванством и полным пренебрежением к жителям региона, куда Фоменко назначен на ответственную должность за огромную зарплату со служебной квартирой в элитном доме.

Впрочем, это мнение редакции, которое составлено на основе сегодняшнего заявления, распространенного Правительством Архангельской области.

Прежде — главное. Работы в Ленском районе начались почти месяц назад. Уже неделю как общественность бурлит, информация просочилась в СМИ, начался резонанс.

И только сегодня Фоменко сподобился на весьма пространный комментарий. Вот цитата из этого опуса:

— … один из возможных проектов предложил крупный инвестор. Речь идет о создании промышленного объекта в Ленском районе.

Предполагается, что это может быть промышленное предприятие, которое будет вести не только сбор мусора, но и заниматься его утилизацией и глубокой переработкой, в том числе отсортированных твердых коммунальных отходов, а также производством стройматериалов и глубокой переработки древесины.

При этом предполагаемый объект будет принимать бытовые отходы и со всего Ленского района…

...

Это либо ложь, либо какое-то странное понимание дискуссий и обсуждений. Область узнала о начале работ, когда они де-факто начались, из средств массовой информации.

Представителей общественности чуть ли не к черту послали, когда они прибыли к месту проведения работ в Ленском районе.

Короче, всё происходит как в Рикасихе, где в итоге получили народный бунт. Ибо, просто поставили людей перед фактом. В сравнении с Рикасихой, события в Ленском районе вообще пахнут беспределом. Поскольку, де-факто работы уже начались.

Непонятно за кого держит мистер Фоменко жителей Архангельской области? За Аборигенов, за идиотов, за недогоняющих?

 

P.S. Открытое письмо Губернатору Архангельской области:

Уважаемый Игорь Анатольевич, Урдома и весь Ленский район против строительства/размещения любых объектов на ст. Шиес в Ленском районе, а уж тем более связанных с Москвой.
Люди 7 августа 2018 года на встрече с заместителем председателя Правительства области чётко, однозначно и единодушно это дали понять.
Убедительно просим Вас, как высшее должностное лицо Архангельской области: повлияйте, отмените пожалуйста "проект". Не нужны нам никакие "изыскания" и "презентации". Без них всё ясно и понятно.
Передайте инвесторам: не стоит питать иллюзий - все урдомчане, жители Ленского района, близлежащих населённых пунктов и дальних городов нас поддерживают.
Можем с полной уверенностью сказать - никакие заманчивые посулы на позицию людей, депутатов не смогут повлиять ни сейчас, ни в будущем.
Пусть: не тратят деньги и ресурсы - они бесполезны, не действуют нам на нервы, не доводят до белого каления, а просто сворачиваются и уезжают туда, откуда прибыли.

(на фото: собрание протестующих урдомчан)

08 август 15:26 | : Экономика / Скандалы

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