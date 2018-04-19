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Газификация Северодвинска продолжается

Глава Северодвинска Игорь Скубенко провёл рабочую встречу с представителями ООО «Газпром газораспределение Архангельск».

ООО «Газпром газораспределение Архангельск» ведёт строительство распределительного газопровода от ул. Транспортной, вдоль Грузового проезда на ул. Южную и Беломорский проспект в Северодвинске. Линейная часть объекта построена, ведутся работы по продувке и опрессовке участков газопровода.

Андрей Кипуров отметил, что сотрудничество со специалистами подразделений администрации строится на основе высокого профессионализма и взаимопонимания.

- У нас нет проблем во взаимодействии. Оперативно решаются все рабочие вопросы. Мы находим всестороннюю поддержку и видим заинтересованность ваших сотрудников в нашем общем деле, - подчеркнул он.

- Газификация предприятий малого и среднего предпринимательства, чьи производственные мощности расположены в этом районе, не только даст стимул к их дальнейшему успешному развитию, но и станет серьёзным шагом для Северодвинска на пути цивилизованного энергопотребления, - резюмировал Игорь Скубенко.

Газопровод протяженностью более 8 км будет построен по Программе газификации Архангельской области на 2015-2018 годы, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Архангельск», утверждённой министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2018 году. Это позволит подключить новых потребителей, как объекты предпринимательства, так и жилой фонд.

«При проектировании уже была учтена возможность подключения объектов капитального строительства расположенных на кварталах жилой застройки, находящихся не только вдоль трассы газопровода, но и в глубине застройки. Самым экономичным для потребителей направлением использования природного газа в жилом фонде мы предлагаем рассматривать застройщикам организацию автономного индивидуального отопления. Мы открыты к диалогу и готовы проконсультировать каждого заявителя, чтобы никто не остался без ответа»,- отмечал еще в начале совместной работы заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Андрей Кипуров.

 

27 июль 12:23 | : Экономика

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