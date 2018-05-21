В Архангельской области идет капремонт систем теплоснабжения домов с установкой «умных» теплоузлов

В Архангельской области продолжается подготовка объектов к предстоящему отопительному сезону и выполнение краткосрочной программы капительного ремонта МКД.

Подрядчикам регионального Фонда капремонта, выполняющим работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения многоквартирных домов поставлена задача завершить все необходимые мероприятия в установленные сроки.

Ремонт систем теплоснабжения МКД – на особом контроле руководства Фонда, инженерам отдела контроля даны полномочия требовать с подрядчиков неукоснительного соблюдения графика.

Сегодня в плане капремонта – 160 объектов теплоснабжения. На части из них работы по розливам завершены, ведется работа по стоякам. Здесь, как отмечают инженеры отдела контроля Фонда капремонта, очень часто бывает, что собственники не желают допускать рабочих в свои квартиры. Если есть хотя бы один недопуск – подрядная организация вынуждена оставлять стояк не тронутым, в результате из-за упорства одного собственника страдают многие.

Только за прошедшую неделю комиссией после капремонта приняты три объекта теплоснабжения в Архангельске – на улице Кирпичного завода, 20, проспекте Обводный канал, 54 и улице Воскресенской, 79.

На улице Кирпичного завода ООО «Фирма «Мастер» выполнен полный комплекс работ по капитальному ремонту теплоснабжения, рассказал инженер отдела контроля Фонда капремонта Александр ГАЛКИН. Здесь все собственники обеспечили доступ для работы по стоякам, отзывы о работе подрядной организации – только положительные: все достаточно быстро и насколько это возможно при таких работах – чисто. По проекту в данном доме предполагалось установить погодозависимую арматуру, но, к сожалению, в подвале для этого не создано условий для подключения к электроснабжению. Поэтому установлен современный линейный регулирующий кран NAVAL TRIM.

А вот в пятиэтажках на проспекте Обводного канала, 54 и улице Воскресенской, 79 ООО «СТК-Норд» установлены «умные» теплоузлы. Как пояснил инженер отдела контроля Фонда Вадим КИЧАКОВ, здесь принципиально была проведена замена теплового узла – вместо скоростных подогревателей установлены теплообменники – погодозависимое оборудование с вынесением датчика температуры на фасад дома. Такой «умный» теплоузел позволит существенно сократить издержки за услуги теплоснабжения.

В зависимости от температуры воздуха снаружи меняется температура и в помещении, что позволяет экономить в межсезонье и поддерживать комфортные условия, когда температура около нуля. Это особенно актуально весной, когда люди страдают от того, что на улице уже тепло, а батареи все ещё горячие.

Разницу в своих платежках жильцы должны почувствовать уже через месяц.

Помимо теплоузла, в этих двух домах установлены новая запорная арматура и насосы. В настоящее время у СТК-Норд на сдаче в Архангельске еще два объекта таких теплоузлов – на улице Комсомольской, 12 и проспекте Советских космонавтов, 191.

Отметим, что проекты для всех своих объектов специалисты ООО «СТК – Норд» делали сами.

«Стоимость ремонта тепловых узлов с установкой автоматического погодного регулирования потребления тепловой энергии составляет от 800 тысяч до миллиона рублей, – рассказала начальник планового отдела фонда капремонта Архангельской области Надежда РОГОЗИНА. – Она включает в себя работы по ремонту и автоматизации теплового узла, а также устройство циркуляции системы горячего водоснабжения и монтаж приборов, обеспечивающих автоматизированное поддержание нормативных параметров горячей воды».

В рамках краткосрочного плана на 2018 год выполняются работы по разработке проектной документации на ремонт и автоматизацию тепловых узлов в 46 многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области.