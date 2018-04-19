Александр Фролов: Дорожный ремонт в интересах жителей, а не для отчетности

Депутат Александр Фролов предлагает в рамках общественного обсуждения городского бюджета предусмотреть средства на строительство тротуара по ул. Вельской.

В рамках рабочей поездки по Ломоносовскому округу депутат Александр Фролов оценил темп и качество ремонтных работ на пр. Ленинградский, ул. Ильинской и ул. Вельская.

На самом главном в этом сезоне объекте дорожного ремонта столицы Поморья – пр. Ленинградский работы идут по графику. В этом году по решению депутатов Архангельской гордумы на ремонт пр. Ленинградского выделено более 140 миллионов рублей. Проспект будет расширен до четырёх полос, а в некоторых местах - до шести. При реконструкции полному обновлению подвергнутся дорожное полотно, сети ливневой канализации и система наружного освещения трассы.

Как рассказал Александру Фролову мастер участка ООО «Севзапдорстрой» Игорь Павлов уже сделано фрезерование покрытия тротуара и одной полосы движения общей площадью более 3 тыс. кв. м, закончен монтаж 23 колодцев инженерных сетей. На участке дороги от ул. Ильинская до ул. Касаткиной выполнена выемка более 3 тыс. кубометров грунта с последующим устройством нового основания дорожного полотна.

– Проект рассчитан на 2 года, но городская администрация поставила задачу, завершить основной комплекс работ уже в этом году, выполнив реконструкцию Ленинградского проспекта в летне-осенний период. Для этого подрядчику оказано содействие в максимально быстрых согласованиях, которые необходимы от муниципалитета, - отметил Александр Фролов.

Что касается ул. Вельской, то она была отремонтирована еще в прошлом году. Но участок, примыкающий к перекрестку с ул. Ильинская остался недоделан. В этом году в рамках масштабной реконструкции пр. Ленинградский ООО «Севзапдорстрой» выполнила здесь укладку нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того новый асфальт сделан и на ул. Ильинская.





- Работы практически завершены. Было выполнено фрезерование, устройство обочин, укладка выравнивающего слоя и верхнего слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Сейчас начинаем перекладку коллектора ливневой канализации на пересечении ул. Ильинской с пр. Ленинградский, - рассказал Александру Фролову мастер участка ООО «Севзапдорстрой» Игорь Павлов.

Как отметил депутат Александр Фролов, горадминистрация приняла правильное решение о включении ремонта участка ул. Вельской в контракт на реконструкцию пр. Ленинградский. В итоге – положительный результат достигнут уже в середине лета. Но останавливаться нельзя.

- Поступает очень много обращений жителей по строительству тротуара вдоль ул. Вельская. Сейчас она является «дублером» пр. Ленинградский, интенсивность движения автотранспорта резко выросла. Поэтому для обеспечения безопасности жителей тротуар от ул. Касаткиной до ул. Ильинской просто необходим. В рамках проекта «Бюджет твоих возможностей» мы поддержали обращение жителей о включении этого объекта в городской бюджет следующего года, - подчеркнул Александр Фролов.