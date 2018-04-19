Алкоголь опять обидели

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области сообщает об изменениях в законодательстве, регламентирующем розничную продажу алкогольной продукции.

Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 18 июня 2018 года № 136н «О внесении изменений в приложение к приказу министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» с 20 августа 2018 года вступают в силу новые минимальные цены на водку крепостью свыше 37 до 40 процентов включительно в оптовом и розничном звеньях алкогольного рынка.

С внесенными в законодательство изменениями можно ознакомиться в информационной правовой системе «Консультант плюс» или на официальном сайте Правительства Архангельской области на странице министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (в блоке «Лицензирование») по ссылке http:dvinaland.ru/-mdaddykj