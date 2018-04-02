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Нам сверху видно все. Фонд капремонта проводит экспертизу на ул. Володарского

На углу проспекта Чумбарова–Лучинского и улицы Володарского в Архангельске работала автовышка: эксперт Сергей АЛЬБИЦКИЙ и инженер Фонда капремонта Архангельской области Надежда БАГРЕЦОВА обследовали кирпичную кладку наружной стены фасада дома в районе карнизного свеса.

Подобные работы проводятся не так часто, здесь – особый случай: подрядная организация, ООО «Северо-Западная строительная корпорация», выполнявшая работы по капитальному ремонту крыши дома на Володарского, 19, затянула их на год…

К выполнению работ подрядчик приступил еще 27 июля 2017 года, срок окончания работ по договору был 21 ноября 2017 года (120 календарных дней).

В настоящее время работы не завершены, в адрес подрядчика направлено требование на устранение замечаний.

Подрядчик в указанный срок не выполнил своих обязательств. Это, в первую очередь, связано с тем, что во избежание нарушения техники безопасности работы по капитальному ремонту стальной фальцевой кровли МКД приостанавливались до наступления благоприятного периода производства работ.

В связи с многочисленными недостатками, выявленными в процессе производства работ, Фондом было принято решение о проведении экспертизы качества выполненных работ по капитальному ремонту крыши данного МКД. С ИП С.В.Богдановым на проведение экспертизы качества выполненных работ заключен договор.

Также в процессе выполнения работ по капитальному ремонту крыши было выявлено, что кирпичная кладка наружной стены фасада МКД (в районе карнизного свеса) находится в неудовлетворительном состоянии, Фондом принято решение о выполнении дополнительных объемов работ, неучтенных Договором, локальным ресурсным сметным расчетом.

В настоящее время Фондом проводится аукцион, в рамках которого предусмотрены работы по утеплению чердачного перекрытия, а также ремонту кладки отдельных участков кирпичных стен с последующим ремонтом штукатурки фасада и его окраской (в районе карнизного свеса МКД).

    

03 июль 08:17 | : Экономика

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