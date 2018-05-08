Архангельская область: Жизнь по безналу. "Чёрные зарплаты" сегодня не в тренде

Наличка постепенно уходит из нашей жизни.

Жители Архангельской области в 10 раз чаще расплачиваются банковскими карточками, чем живыми деньгами.

По данным статистики, в 1-м квартале этого года платёжными картами воспользовались 73,5 миллиона раз на общую сумму более 89 миллиардов рублей.

Мало того, сегодня безналичный расчет принимают на продовольственных рынках, и даже таксисты предлагают расплачиваться с ними через смартфон.

Кстати, наличие у людей приличных сумм на карточках так же говорит о том, что «черные зарплаты» в конвертах уходят в прошлое.