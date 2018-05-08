Новости капремонта: "СтройТЭК" в Няндоме - всем бы так

В Архангельской области продолжается реализация краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Пятиэтажка на улице Североморской, 8 в Няндоме к концу лета будет отремонтирована по-настоящему капитально – здесь уже сделана и принята комиссией новая скатная шиферная кровля, утеплены межпанельные швы, розливы отопления, инженерные системы горячего и холодного водоснабжения и канализация. Работы выполняла подрядная организация ООО «СтройТЭК».

Как рассказал ее директор Константин КОВАЛЕВ, по кровле был произведен демонтаж старого покрытия, укладка нового шифера, замена обрешетки, вентиляционных шахт, полностью поменяна водосточная система, выставлено новое ограждение – уже по новым стандартам: не 60 см, а 1 метр 20 см.

По всему фасаду промышленные альпинисты утеплили межпанельные швы. Как отметил инженер строительного контроля Павел ЕЛИСЕЕВ, раньше этот дом был очень холодный: шунгизит, который при постройке дома использовался в качестве утеплителя, давно пришел в негодность и потерял свои характеристики. Новые же материалы соответствуют современным регламентам, и люди должны это почувствовать в процессе эксплуатации.

«Мы очень довольны тем, как работает эта подрядная организация», - говорят жильцы дома. Они обращают внимание на то, что все работы выполняются быстро и качественно, и, что немаловажно, собственники не страдают от избыточного шума и грязи, неизбежно связанные с проведением капремонта.

По словам главного инженера ООО «СтройТЭК» Алексея КОРЕЛЬСКОГО, в настоящее время получен ордер на разрытие – работы по замене выпусков канализации уже начались. Все виды работ по инженерным системам теплоснабжения, которые делаются в подвале, - выполнены. Осталось получить допуски жильцов в квартиры, чтобы поменять стояки. Пока нет согласия только одного собственника, но, как заверили представители управляющей компании, с ним ведется разъяснительная работа, и есть уверенность в том, что в свою квартиру рабочих он пустит.

Цоколь и карниз здания, а также балконы тоже ждет ремонт – руководство ООО «СтройТЭК» сегодня находится в процессе согласования их цвета с администрацией города.

Как признались представители УК «Ремстрой», они внимательно наблюдают за тем, как работают специалисты «СтройТЭКа», и готовы предложить им еще несколько крыш и фасадов домов, которые обслуживают.

Фонд капремонта Архангельской области выполняет в Няндоме капительный ремонт 4 домов, три из которых в настоящее время в работе, уточнил инженер отдела контроля Фонда Григорий МОСЕЕВ.