След "рабовладельца" Балашова. Как живут на Соловках рабочие федеральных программ

Рассказывает (и показывает) участник Ассоциации «Вольное дело» блогер и независимый гид Олег Кодола:

- Мне хочется верить, что рабочие других федеральных программ живут по-другому. Но рабочие, нанятые для выполнения ФЦП «Развития... Соловецкого архипелага» ещё в прошлом году жили так, как вы увидите. Этот городок был построен по приказу бывшего вице-губернатора Романа Балашова, а обслуживался его креатурой Михаилом Магидом, арестованным при передаче взятки по одной из «соловецких» тем. В «лучшие» годы в городке проживало не менее 300 рабочих. Сейчас городок заброшен, потому что новый подрядчик Программы развития Соловков решил размещать своих рабочих в другом месте, для чего будет, видимо, сооружён новый городок.) Городок большой, часть его сейчас открыта, другая часть потихоньку взламывается и будет, естественно, разворована. Начнём с концлагеря общежития: это многие десятки камер бытовок, поставленных на земле рядами или друг на друга. Камера на 8 человек, ширина нар – 60 см, никакого другого оборудования в камерах нет – ни туалетов, ни умывальников.

Интересно, что Балашов стал широко известен именно благодаря туалетам, которые он построил на Соловках. Они стоили 2 миллиона каждый: бытовка с 6 горшками и септиком. Нюанс в том, что красивые балашовские туалеты практически никогда не работали (конструкция не позволяла), а недавно были проданы по остаточной стоимости 350 тысяч. Балашов как раз был тем, кто курировал соловецкую ФЦП. Но для рабочих он строил другие туалеты: гравитационного типа.

С другой стороны, наверняка рабочие туда ходили нечасто: диета у рабочих ФЦП жёсткая – от пряников до сушек.

Кстати, набираются по ФЦП всякие... всякие. Когда рядом с нашим туркомплексом впервые появился рабочий городок, мы договорились со службой безопасности, охранявшей население посёлка от рабочих, что все нарушения будут очень жёстко пересекаться. Социальный тип рабочих, из года в год менял свои национальные признаки (сначала это были украинцы, потом – белорусы, теперь – русские), но при этом оставался одинаковым. Поэтому каждую неделю мы видели вереницу понуро бредущих людей: чемодан – причал – Кемь. Одним из главных признаков «рабочих ФЦП» стали пустые пачки сигарет и использованные одноразовые шприцы.

С другой стороны, а как ещё развлекаться там, где всё запрещено? Кстати, тема штрафов – вещь занятная. Есть даже технологии, позволяющие подставить работника под штраф. Простой пример: вы рабочий, попали в соловецкий концлагерь отнищеты: вам обещали высокую зарплату (допустим, 50 тысяч в месяц). Вы уже две недели заперты в камере, и вас под присмотром выводят на работы. Вечерами выйти никуда нельзя, печенюшек всего 4 в день, а деньги за работу вам обещали после окончания контракта. И вдруг, через две недели мастер говорит: кому нужен аванс, подходите, выпишем. Вы получаете 5 тысяч, на радостях бежите в магазин, но покупаете уже не печеньки, а покрепче. И залетаете на штраф 25 тысяч. Итого от зарплаты в 50 у вас осталось 20. Те, кто возмущается штрафом, ничего не получают и выбрасываются на материк. Те, кто остаются – залетают на следующий штраф. Таким образом, большая часть горемык трудится бесплатно и уезжает ни с чем.

Балашов сейчас трудится помощником представителя Президента по Калининградской области. Надеюсь, что когда-нибудь сволочам-рабовладельцам аукнется…