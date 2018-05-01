Стон Панова. Кто платит зарплату сотрудникам Архангельского молодежного театра?

В распоряжении редакции ИА RUSNORD попал официальный документ о бюджетном финансировании ГБУК «Архангельский молодежный театр».

Из документа следует, что уровень заработной платы сотрудников театра поднялся с 19280.90 руб/мес. (2012 г.) до 35542.81 (2017). В плане на 2018 год средняя зарплата зафиксирована на уровне 37714.06.

При этом доля бюджета в зарплате сотрудников театра составляет 87.6 %, доход же от собственной деятельности – 12.4 %.

Напомним, в интервью региональным изданиям художественный руководитель Молодежного театра Виктор Панов сказал буквально следующее: Теперь гарантированный зарплатный бюджет не 30 процентов, как было, а 50, что, конечно, даёт гарантированное увеличение вне зависимости от надбавок и прочего. Зато и надбавок стало меньше, стажевые приходится резать. С июня вроде снова хотят увеличить, но об увеличении финансирования никто не говорит, значит, это снова будет за счёт заработанных средств театра. Он же в эфире ток-шоу «Позиция», посвящённому выживаемости объектов культуры, настаивал, что о финансовом обеспечении его театра должно заботиться государство, оставив ему, как худруку, полную свободу творчества.

В упомянутом выше интервью Панов так же критически высказался по поводу социально-культурных проектов регионального министерства культуры, таких как - «Культурный рюкзак» (для детско-юношеской аудитории), «Культурный саквояж» (для людей старшего поколения) и «Культурная среда» (для пациентов медицинских учреждений), пренебрежительно назвав их «тарой», которая, по его мнению, никому пользы не приносит.

Приводим читателям отзывы людей, на которых эти проекты были рассчитаны:

- Классный руководитель нашего 1 класса А 11 школы г.Архангельска Комарь Зинаида Ивановна педагог с огромнейшим стажем. И у нас, родителей первоклашек, есть возможность прислушаться к ее опыту, подкрепленному безграничной энергией. На основе всего этого, на родительских собраниях в начале первого нашего учебного года, нам была предложена очень насыщенная внеклассная программа для новоиспеченных школьников. Мы очень рады, что сейчас, по истечении этого учебного года, мы можем сказать, что эта программа удачна и ее удалось воплотить в жизнь. Подводя в мае итоги учебы в первом классе, родительский комитет с гордостью констатировал, что наши мальчишки и девчонки осилили за учебный год более 80 дополнительных внеклассных мероприятий. Все мероприятия были подобраны нашим классным руководителем с одобрения и при поддержке неравнодушных родителей. Здесь и посещение библиотек города, в т.ч. библиотеки САФУ, и театральных постановок, различных экспозиций в музеях Архангельска, даже путешествие на родину М.В. Ломоносова, многочисленные экскурсии, походы в кинотеатр и на интереснейшие выставки, и конечно же, туристические походы и посещение фермы, и пусть мы только пока ученики 1 класса, мы дружно все вместе посетили и Поморскую филармонию. Здесь и самостоятельная организация, и проведение ряда тематических мероприятий для наших первоклассников на базе школы и вне ее стен. Мы очень рады, что в нашем устремлении создавать ребятам хорошую базу в знаниях, умениях, менталитете, мы едины не только в связке «педагог, школа, родители», но и в начале учебного года мы получили интересное предложение на уровне города в рамках программы «Культурный рюкзак». Данное движение стартовало осенью, наш педагог Комарь З.И. предложила принять в нем участие, что и было сделано. И сейчас, подводя итоги этого учебного года, мы с удовольствием и гордостью оглядываемся на уходящий 1 класс, понимая, что мы многое смогли сделать, многое успеть. Мы строим новые планы. Наших ребят ждут новые высоты… Родители 1 класса А 11 школы г. Архангельска. Май 2018г.

- Очень благодарна за внимание к нам. Данный проект ОЧЕНЬ понравился: удобная форма (все мероприятия собраны в одном пособии с указанием адреса, контактных телефонов, названием мероприятий с указанием даты проведения), приветливые экскурсоводы, содержание мероприятий. Равнодушным не остался никто: ни родители, которые посещали экскурсии вместе с нами, ни дети. СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ! На следующий год у меня будут первоклашечки. Участие в проекте планирую продолжать. В этом учебном году, посещая мероприятия, мы приглашали в гости в наш класс (например, библиотечное занятие), так как гимназия расположена далеко от центра, много времени уходит на дорогу, дети опаздывают на занятия в системе дополнительного образования. Но по правилам проекта это не предусмотрено. Может быть, такие изменения будут внесены в следующем учебном году:) Тогда мы УЗНАЕМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!!! Школа 25, 4 «В» класс учитель Торопова Галина Владимировна.

- Участвуем в проекте впервые. Нам удалось посетить большое количество концертов, выставок, экскурсий, спектаклей и акций бесплатно или по специальной, минимальной цене. Для нас это очень важно, так как значительная часть - класса это ребята из малообеспеченных семей. Спасибо за интересные, познавательные, доступные мероприятия. Большое удовольствие получили девчонки и мальчишки, участвуя в данном проекте. Узнали много нового, спасибо. «Культурный рюкзак» даёт мотивацию избавиться от длительной игровой зависимости и компьютера у подростков и помогает организовать свободное время. Данный проект играет огромную роль в развитии детей, т.е. имеет и психологическую, и культурную, и социальную направленность. Мы выражает огромную благодарность за предоставленную возможность поучаствовать в таком замечательном проекте. Эмоции восторга переполняют! Родители 6 «Б» класса СОШ № 7, г. Новодвинск.

- Отличный проект! Посещая музеи г.Архангельска по данному проекту, мы просмотрели множество экспонатов, получили огромное количество доступной и интересной информации. В проекте учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. Все мероприятия связаны с учебными интересами ребят. Посещая музеи, мы узнали любопытные факты, занимательные события, а также историю нашего города и страны. Это помогает нам при подготовке к урокам. Спасибо организаторам за замечательный проект. 4 «А» класс, Санаторная школа - интернат №1.