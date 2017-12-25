Занимательная арифметика. Чем богаты кандидаты в президенты?

Доходы кандидатов в президенты: У Собчак - "Бентли" и счет на 417 миллионов. А у Жириновского и Путина — по "Ниве". Кандидаты в президенты отчитались о своих зарплатах, машинах и квартирах

Кандидат на пост президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время встречи со своими сторонникамиа. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАССКандидат на пост президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время встречи со своими сторонникамиа. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС

Изменить размер текста:AA

Ну вот «великолепная восьмерка» претендентов, готовых встать у руля России-матушки, выложила на стол все пароли и явки. Центризбирком обнародовал сведения об их доходах и имуществе за предыдущие 6 лет (поскольку президентский срок у нас именно такой). Сюрпризов обнаружилось предостаточно.

Как думаете, кто оказался самым зарабатывающим кандидатом? Король шампанских вин Борис Титов или клубничный король Павел Грудинин? Не отгадали. Всех обскакала по доходам телеведущая Ксения Собчак! Она за 6 лет заработала почти 404 миллиона рублей. Или в среднем 5,6 миллиона в месяц! Почти вдвое больше Титова и втрое — Грудинина. И, кстати, в 40 раз больше собственного мужа. Сразу понятно, кто в доме у Собчак добытчик.

У Ксении Анатольевны еще и самая крупная сумма, по сравнению с другими кандидатами, томится на банковских счетах — 417 миллионов рублей.

А самым «бедным» оказался лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. Он зарабатывал в среднем по 155 тысяч рублей в месяц.

Удивил и коммунист Максим Сурайкин, который владеет 12 компаниями (долями или полностью) и банковскими счетами на 52 миллиона. Такие у нас пошли коммунисты — с капиталистическим оттенком (ведь и Грудинин, выдвинувшийся от КПРФ, тоже не идейный партиец, а бизнесмен-миллионер).

Самая роскошная квартира - у лидера ЛДПР Владимира Жириновского — в 436 квадратных метров, в Москве (в безвозмездном пользовании). Да что там квартира, у лидера ЛДПР есть целый бассейн в 803 кв. метра! А вот у семьи Титова — есть домик с участком за границей, в Испании (зарубежную недвижимость, в отличие от банковских счетов, кандидатам в президенты иметь не возбраняется). Правда недавно выяснилось, что и семейство Грудининых прикупило виллу в Испании, но оформлена она на взрослого сына кандидата и потому в данные ЦИК не вошла.

Вождь ЛДПР - рекордсмен по метражу жилья, в его квартире насчитывается 436 квадратных метров. Фото: Евгения ГУСЕВА

У кого круче всех машина? Опять у Собчак — в ее гараже породистый "Бентли Континенталь". А самые скромные авто — у Путина и Жириновского — российские «Нивы». Правда, у действующего президента есть еще и 2 раритетные «Волги», которым больше полувека.

Любопытно, что у половины кандидатов ЦИК обнаружил доходы и банковские счета, о которых они «забыли» упомянуть в своих декларациях. Но это такие «мелочи» по сравнению с общими доходами, что Центризбирком не стал их за это снимать с президентской гонки. Например, Собчак «забыла» про пару своих счетов в Сбербанке на 220 и 170 тысяч рублей. А ее супруг - Максим Витторган - про свои счета в Райффайзенбанке (на одном из которых — больше 3 млн. рублей). Впрочем, по сравнению с громкой эпопеей по закрытию иностранных счетов Грудинина, которую ему поминают до сих пор, это действительно - мелочи.

Но давайте уже посмотрим на доходы и имущество кандидатов. Как говорится, берите поп-корн.

КСЕНИЯ СОБЧАК

Доходы за 6 лет:

403 миллиона 855 тысяч рублей;

Недвижимость:

Земельный участок – 297 кв.м. в Московской области; Две квартиры в Москве – 268,1 кв.м. и 74,4 кв.м. и одна в Санкт-Петербурге - 245,7 кв.м. (доля в праве 1/3); Восемь нежилых помещений в Москве – 74,5 кв.м., 53,7 кв.м., 43,6 кв.м., 189,2 кв.м., 83,7 кв.м., 15,6 кв.м., 15,7 кв.м. и одно в Санкт-Петербурге - 122,5 кв.м. (доля в праве 2/3);

Машины:

"Бентли Континенталь" 2008-го года;

Счета в банках:

28 счетов на 417 миллионов 131 тысячу рублей;

Муж Собчак - Максим Виторган

Доходы за шесть лет:

10 миллионов 254 тысячи рублей;

Недвижимость:

Две квартиры в Москве - 47 и 61,7 квадратных метров;

Машины:

Тайота Камри 2012 года;

Счета в банках:

7 счетов на 3 миллиона 981 тысячу рублей

ВЛАДИМИР ПУТИН

Доходы за шесть лет:

38 миллионов 528 тысяч рублей;

Недвижимость:

Одна квартира в Санкт-Петербурге 77 кв.м. и один гараж 18 кв.м.;

Машины:

Три авто - ГАЗ 21М (1960 года), ГАЗ – 21М (1965 года), ВАЗ-2121 "Нива" (2009 года). Один прицеп "Скиф" (1987 года);

Счета в банках:

13 счетов на 13 млн 824 тысячи рублей.

Акции:

230 акций "Банка Санкт-Петербург";

Обязательства имущественного характера:

квартира в Москве – 153,7 кв.м (бессрочное пользование) и гаражное место в Санкт-Петербурге – 18 кв.м.);

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

Доходы за шесть лет:

98 миллионов 291 тысяча рублей;

Недвижимость:

Два земельных участка в Московской области - 5 255 кв.м и 20 482 кв.м ; Восемь жилых домов в Московской области - 31 кв.м, 354,5 кв.м, 429,7 кв.м, 107,3 кв.м (доля в праве 1/3), 464 кв.м, 126,2 кв.м, 330 кв.м и 418,5 кв.м; Два гаража в Московской области: 657,7 кв.м и 600 кв.м; Бассейн 803,7 кв.м; Навес - 44,2 кв.м; Хозяйственная постройка - 297 кв.м;

Машины:

Один автомобиль LADA 212140 (2014 год);

Счета в банках:

19 счетов на 29 миллионов 896 тысяч рублей;

Акции:

БАНК ВТБ (публичное акционерное общество) – 73529411 акции

Обязательства имущественного характера:

1.Аренда двух земельных участков в Московской области: 2004 кв.м и 1917 кв.м;

Одна квартира в Москве (безвозмездное пользование) 436,3 кв.м;

ПАВЕЛ ГРУДИНИН

Доходы за шесть лет:

157 миллионов 413 тысяч рублей;

Счета в банках:

Пять счетов на 5 миллионов 920 тысяч рублей;

Акции:

1 993 233 акции Совхоза имени Ленина;

Жена Ирина Грудинина

Доходы за шесть лет:

2 миллиона 622 тысячи рублей;

Недвижимость:

Квартира в Москве 58,7 кв.м. и в Московской области 102,1 кв.м.;

Машины:

Два авто - LEXUS RX350 (2016 года) и LEXUS RX450H (2012 года);

Счета в банках:

11 счетов на 2 миллиона 75 тысяч рублей;

БОРИС ТИТОВ

Доходы за шесть лет:

274 миллионов 307 тысяч рублей;

Недвижимость:

Одна квартира в Москве 170,20 кв.м. (доля в праве 2/3);

Машины:

Три авто - "Лэнд Ровер Рейндж Ровер" (2010 года), "Ниссан Квест" (2008 года), "Джип Ранглер" (1996 года);

Счета в банках:

17 счетов на 156 миллионов 699 тысяч рублей;

Жена Елена Титова

Доходы за шесть лет:

13 миллионов 606 тысяч рублей;

Недвижимость:

Два земельных участка в Московской области 1 450 кв.м. и в Испании 844 кв.м.;

2.Два жилых дома в Московской области 85,7 кв.м. и в Испании 115 кв.м.;

3.Гараж в Испании 27.9 кв.м.;

Машины:

Два авто – "Лэнд Ровер Дискавери 4" (2012 года) и "Лэнд Ровер Дискавери 4" (2014 года);

Счета в банках:

7 счетов на 2 миллиона 49 тысяч рублей;

СЕРГЕЙ БАБУРИН

Доходы за шесть лет:

11 миллионов 401 тысяча рублей;

Недвижимость:

Квартира в Москве - 182,6 кв.м. (доля в праве 1/3); Машиноместо в Москве - 14,20 кв.м.;

Счета в банках:

2 счета на 130 тысяч 996 рублей

Супруга Татьяна Бабурина

Доходы за шесть лет:

2 миллиона 246 тысяч рублей;

Недвижимость:

Земельный участок в Московской области - 1619 кв.м; Жилой дом в Московской области - 414,9 кв.м; Две квартиры в Москве - 182,6 и 32,5 кв.м;

Счета в банках:

3 счета на 537 тысяч рублей;

МАКСИМ СУРАЙКИН

Лидер партии "Коммунисты России"

26 миллионов 184 тысячи рублей;

Счета в банках:

39 счетов на 52 миллиона 301 тысячу рублей;

Ценные бумаги:

Один инвестиционный пай, АО ВТБ Капитал Управление активами – 766 тысяч рублей; Одна облигация, Министерство финансов Российской Федерации – 5 миллионов 506 тысяч рублей;

ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Доходы за шесть лет:

23 миллиона 22 тысячи рублей;

Счета в банках:

16 счетов на 59 миллионов 897 тысяч рублей;

Жена Елена Смотряева

Доходы за шесть лет:

2 миллиона 582 тысячи рублей;

Недвижимость:

Две квартиры в Москве - 76,6 кв.м. и 57,2 кв.м. (доля в праве 1/2);

Счета в банках:

6 счетов на 3 миллиона 438 тысяч рублей.

(по материалам tk-online)